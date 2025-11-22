Kate enthüllt Geheimnis hinter der neuen Haarfarbe

Die honigblonden Highlights in Kates Mähne wurden also keineswegs gefärbt, sondern sind wohl eine schöne Erinnerung an den Sommerurlaub der Royals. Den sollen Kate und William mit ihren Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) laut britischen Medien an Bord einer Luxusjacht verbracht haben, mit der sie vor der griechischen Küste geankert hatten.