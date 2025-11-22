Vorteilswelt
Hype um blonde Mähne

Kate enthüllt Geheimnis hinter der neuen Haarfarbe

Royals
22.11.2025 11:05
Prinzessin Kate sorgte zuletzt mit ihrer neuen Haarfarbe für Begeisterung. Jetzt ließ sie sich ...
Prinzessin Kate sorgte zuletzt mit ihrer neuen Haarfarbe für Begeisterung. Jetzt ließ sie sich dazu ein Geheimnis entlocken.(Bild: APA/AFP/POOL/Chris Jackson)

Mit ihrer neuen Haarfarbe hat Prinzessin Kate im Spätsommer für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Jetzt sprach die 43-Jährige erstmals über ihren neuen Look und enthüllte das Geheimnis hinter ihrer honigblonden Mähne.

Groß war die Aufregung bei den Royal-Fans, als sich Prinzessin Kate Anfang September mit neuer Haarfarbe präsentierte. Denn plötzlich trug die Ehefrau von Prinz William nicht mehr ihre gewohnt dunkelbraunen Locken, ihre lange Mähne fiel ihr plötzlich in einem warmen Honigblond-Ton bis weit über die Schultern.

Kein Frisörbesuch nötig!
Bei ihrem Glamour-Auftritt am Mittwochabend bei der Royal Variety Performance verriet die Prinzessin von Wales nun zum ersten Mal, wie es tatsächlich zu ihrer neuen Haarfarbe kam.

Prinzessin Kate besuchte gemeinsam mit Prinz William die Royal Variety Performance in der Royal ...
Prinzessin Kate besuchte gemeinsam mit Prinz William die Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall und plauderte dabei auch über ihre neue Haarfarbe.(Bild: AFP/JONATHAN BUCKMASTER)

Und die große Überraschung für die Royal-Fans ist dabei vermutlich: Kate ist dafür nicht zum Frisör gegangen!

Wie Schauspielerin Su Pollard der „Daily Mail“ verriet, habe sie Kate hinter der Bühne auf ihre neue Haarfarbe angesprochen. „Ich mag Ihr Haar, es schaut sehr viel heller aus“, habe sie zu der Prinzessin von Wales gesagt, so die 76-Jährige.

Anfang September präsentierte Prinzessin Kate erstmals ihre neue, honigblonde Mähne.
Anfang September präsentierte Prinzessin Kate erstmals ihre neue, honigblonde Mähne.(Bild: APA/AFP/Ben STANSALL)

„Früher waren meine Haare braun ...“
Und Kate ließ sich daraufhin ein kleines Geheimnis entlocken und verriet mit einem Schmunzeln: „Früher waren meine Haare braun, aber in der Sonne sind sie heller geworden.“

Die honigblonden Highlights in Kates Mähne wurden also keineswegs gefärbt, sondern sind wohl eine schöne Erinnerung an den Sommerurlaub der Royals. Den sollen Kate und William mit ihren Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) laut britischen Medien an Bord einer Luxusjacht verbracht haben, mit der sie vor der griechischen Küste geankert hatten. 

