„Krone“-Kolumne

Die Demokratie stirbt im Rampenlicht

Kolumnen
11.01.2026 06:40
Renee Nicole Good schrieb Gedichte, eines davon gewann sogar einen angesehenen Preis. Es ist ein Gedicht über Spiritualität, Wissenschaft, Poesie und den Tod. Zeilen einer Frau, die über den Sinn und Wert des Lebens nachdachte.

Der Wert eines Menschenlebens – er kam dem Officer der US-Einwanderungsbehörde ICE wohl keine Sekunde in den Sinn, als er ihr kaltblütig dreimal ins Gesicht schoss. Drei Schüsse auch ins Herz der amerikanischen Seele.

„Demokratien sterben in der Dunkelheit“, ist noch immer der Slogan der „Washington Post“. Donald Trump hingegen lässt sie ungeniert im Rampenlicht zugrunde gehen. Skrupellos zieht er seinen despotischen Feldzug gegen altehrwürdige Institutionen durch, bedroht die freie Presse, pfeift auf Verfassung, Justiz und Menschenrechte. Und Meinungsfreiheit umfasst für ihn ohnehin nur die eigene. In einigen Städten ließ er die Nationalgarde gegen das eigene Volk aufmarschieren – und entfachte die Menschenjagd der ICE, bei der nun eine amerikanische Bürgerin von einem Regierungs(!)-Beamten erschossen wurde. Doch was ist ein Menschenleben schon wert für den selbst gekürten Messias, dem nichts heilig ist?

Es sollte auch für Europa eine Warnung sein, wie leicht die Grundpfeiler der Demokratie ins Wanken geraten. Gerade jetzt, da bei vielen die Sehnsucht nach einem autoritären Anführer wächst.

Goods zweiter Vorname „Nicole“ bedeutet übrigens „Siegerin des Volkes“. Das klingt wie ein trauriger Appell: Nur das Volk kann seiner Demokratie den Sieg zurückerobern.

Porträt von Franziska Trost
Franziska Trost
