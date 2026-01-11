Die Demokratie stirbt im Rampenlicht

Renee Nicole Good schrieb Gedichte, eines davon gewann sogar einen angesehenen Preis. Es ist ein Gedicht über Spiritualität, Wissenschaft, Poesie und den Tod. Zeilen einer Frau, die über den Sinn und Wert des Lebens nachdachte.
Der Wert eines Menschenlebens – er kam dem Officer der US-Einwanderungsbehörde ICE wohl keine Sekunde in den Sinn, als er ihr kaltblütig dreimal ins Gesicht schoss. Drei Schüsse auch ins Herz der amerikanischen Seele.
„Demokratien sterben in der Dunkelheit“, ist noch immer der Slogan der „Washington Post“. Donald Trump hingegen lässt sie ungeniert im Rampenlicht zugrunde gehen. Skrupellos zieht er seinen despotischen Feldzug gegen altehrwürdige Institutionen durch, bedroht die freie Presse, pfeift auf Verfassung, Justiz und Menschenrechte. Und Meinungsfreiheit umfasst für ihn ohnehin nur die eigene. In einigen Städten ließ er die Nationalgarde gegen das eigene Volk aufmarschieren – und entfachte die Menschenjagd der ICE, bei der nun eine amerikanische Bürgerin von einem Regierungs(!)-Beamten erschossen wurde. Doch was ist ein Menschenleben schon wert für den selbst gekürten Messias, dem nichts heilig ist?
Es sollte auch für Europa eine Warnung sein, wie leicht die Grundpfeiler der Demokratie ins Wanken geraten. Gerade jetzt, da bei vielen die Sehnsucht nach einem autoritären Anführer wächst.
Goods zweiter Vorname „Nicole“ bedeutet übrigens „Siegerin des Volkes“. Das klingt wie ein trauriger Appell: Nur das Volk kann seiner Demokratie den Sieg zurückerobern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.