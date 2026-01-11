Die Demokratie stirbt im Rampenlicht

„Demokratien sterben in der Dunkelheit“, ist noch immer der Slogan der „Washington Post“. Donald Trump hingegen lässt sie ungeniert im Rampenlicht zugrunde gehen. Skrupellos zieht er seinen despotischen Feldzug gegen altehrwürdige Institutionen durch, bedroht die freie Presse, pfeift auf Verfassung, Justiz und Menschenrechte. Und Meinungsfreiheit umfasst für ihn ohnehin nur die eigene. In einigen Städten ließ er die Nationalgarde gegen das eigene Volk aufmarschieren – und entfachte die Menschenjagd der ICE, bei der nun eine amerikanische Bürgerin von einem Regierungs(!)-Beamten erschossen wurde. Doch was ist ein Menschenleben schon wert für den selbst gekürten Messias, dem nichts heilig ist?