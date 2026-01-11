„Brandy“ hat Rennen schon vor dem Start verloren

Für Österreichs Ski-Herren gab es im Riesenslalom von Adelboden nichts zu holen, Stefan Brennsteiner musste das rote Trikot an Marco Odermatt abgeben. Eine Kolumne von Alexander Hofstetter ...
Das war ein überschaubarer Samstag für Ski-Österreich. Bei den Damen in Zauchensee sowieso, aber auch bei den Herren in Adelboden. Damit ist Platz eins im Nationencup vorerst weg, die Schweiz zog vorbei. Und auch das rote Trikot von Stefan Brennsteiner im Riesentorlauf-Weltcup ist „futsch“, gegen ein Kaliber wie Marco Odermatt wird jeder Ausrutscher, wie jener von „Brandy“ im zweiten Durchgang, bestraft.
Das falsche Material
„Ich hab leider schon vor dem Rennen bei der Materialwahl zwei schlechte Entscheidungen getroffen“, berichtete Brennsteiner, der dann im ersten Lauf nur 21. war. Im zweiten Durchgang wurde – mit dem „richtigen“ Material – zum Angriff geblasen, doch der endete mit dem Ausfall. „Es kann halt leider nicht immer so laufen.“ In den ersten fünf Saison-Riesentorläufen war der Salzburger stets in den Top-Fünf gelandet, nun riss die Serie. „Adelboden ist so ein cooles Rennen. Leider hab ich’s hier wieder nicht hinbekommen.“
Ein echter Lichtblick war gestern dafür Joshua Sturm! Der als Fünfter im ersten Lauf genau das zeigte, was er im Training fast täglich zustande bringt. „Im zweiten Lauf hab ich mir dann ein wenig die Schneid abkaufen lassen. Aber die Brust wird breiter – Langsam, aber sicher!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.