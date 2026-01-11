„Brandy“ hat Rennen schon vor dem Start verloren

Das falsche Material

„Ich hab leider schon vor dem Rennen bei der Materialwahl zwei schlechte Entscheidungen getroffen“, berichtete Brennsteiner, der dann im ersten Lauf nur 21. war. Im zweiten Durchgang wurde – mit dem „richtigen“ Material – zum Angriff geblasen, doch der endete mit dem Ausfall. „Es kann halt leider nicht immer so laufen.“ In den ersten fünf Saison-Riesentorläufen war der Salzburger stets in den Top-Fünf gelandet, nun riss die Serie. „Adelboden ist so ein cooles Rennen. Leider hab ich’s hier wieder nicht hinbekommen.“