Warum Prinzessin Kates Haare plötzlich heller sind

Als Prinzessin Kate gemeinsam mit Ehemann Prinz William auf der Isle of Mull erschien, richteten sich die Blicke der Schaulustigen nicht nur auf ihre elegante Fischgräten-Jacke und die superengen braunen Jeans, sondern vor allem auf ihre Haare: Die sonst so brünette Princess of Wales zeigt sich jetzt in einem ganz neuen Licht – buchstäblich!