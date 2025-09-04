Prinzessin Kate sorgt mit Mähne für Mega-Aufsehen!

Zurück aus den Ferien – und schöner denn je! Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) haben ihren ersten offiziellen Termin nach der langen Sommerpause absolviert.
Gemeinsam besuchte das Paar das Natural History Museum in London, wo sie die neu gestalteten Gärten bestaunten. Doch nicht das Programm sorgte für Gesprächsstoff, sondern Kates Look!
Die Prinzessin von Wales strahlte mit sonnen geküsster Haut und vor allem mit einer neuen Haarfarbe: Statt des gewohnten Kastanienbrauns präsentierte Kate ihre Mähne nun deutlich heller, fast golden-blond.
Sommer-Highlights und „Bouncy Blowout“
Mit Sommer-Highlights, einer Extraportion Länge und ihrem typischen „Bouncy Blowout“ zog sie sofort alle Blicke auf sich. Fashion-Highlight dazu: ein Tweed-Blazer von Ralph Lauren, weiße Bluse, smaragdgrüne Anzughose und flache, cognacfarbene Schuhe – ein eleganter, aber lässiger Auftritt.
Blonder denn je
Auch Prinz William wirkte erholt und zeigte eine dezente Sommerbräune. Laut britischen Medien soll das Paar seine Ferien auf einer Superyacht vor den griechischen Inseln, unter anderem Kefalonia, verbracht haben.
Schon im August auf Aufnahmen, die sie in Balmoral im Auto zeigten, hatten Paparazzi spekuliert, ob Kate ihre Haare heller gefärbt habe – jetzt ist klar: Sie trägt die blondeste und längste Mähne seit Jahren.
Ob auf dem Weg zur Kirche in Balmoral oder nun bei ihrem Museumstermin: Die „neue Kate“ lässt das Königshaus strahlen – und zeigt einmal mehr, dass sie modisch wie stilistisch den Ton vorgibt.
