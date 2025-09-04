Vorteilswelt
Frisch aus dem Urlaub

Prinzessin Kate sorgt mit Mähne für Mega-Aufsehen!

Royals
04.09.2025 14:10
Wow-Auftritt nach der Sommerpause: Prinzessin Kate überrascht mit blonder Mähne!
Wow-Auftritt nach der Sommerpause: Prinzessin Kate überrascht mit blonder Mähne!

Zurück aus den Ferien – und schöner denn je! Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) haben ihren ersten offiziellen Termin nach der langen Sommerpause absolviert.

0 Kommentare

Gemeinsam besuchte das Paar das Natural History Museum in London, wo sie die neu gestalteten Gärten bestaunten. Doch nicht das Programm sorgte für Gesprächsstoff, sondern Kates Look!

Die Prinzessin von Wales strahlte mit sonnen geküsster Haut und vor allem mit einer neuen Haarfarbe: Statt des gewohnten Kastanienbrauns präsentierte Kate ihre Mähne nun deutlich heller, fast golden-blond.

Nach rund sieben Wochen fernab der Öffentlichkeit meldeten sich Prinz William und Prinzessin ...
Nach rund sieben Wochen fernab der Öffentlichkeit meldeten sich Prinz William und Prinzessin Kate (beide 43) am Donnerstag, 4. September, zurück. Ihr erster gemeinsamer Termin führte das Paar ins Natural History Museum in London, wo sie die neu gestalteten Gärten in Augenschein nahmen.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Sommer-Highlights und „Bouncy Blowout“
Mit Sommer-Highlights, einer Extraportion Länge und ihrem typischen „Bouncy Blowout“ zog sie sofort alle Blicke auf sich. Fashion-Highlight dazu: ein Tweed-Blazer von Ralph Lauren, weiße Bluse, smaragdgrüne Anzughose und flache, cognacfarbene Schuhe – ein eleganter, aber lässiger Auftritt.

Prinzessin KatesSichtlich erholt von den Ferien zeigten die beiden einen leichten Sommerteint – ...
Prinzessin KatesSichtlich erholt von den Ferien zeigten die beiden einen leichten Sommerteint – ein Detail, das den entspannten Urlaubswochen geschuldet sein dürfte.(Bild: AP/Aaron Chown)
Besonderes Augenmerk lag allerdings auf Kate: Ihre Haare wirkten heller und länger als zuletzt. ...
Besonderes Augenmerk lag allerdings auf Kate: Ihre Haare wirkten heller und länger als zuletzt. Schon im August hatte es Spekulationen über eine neue Farbnuance gegeben.(Bild: AFP/BEN STANSALL)
Nun bestätigte sich der Eindruck: Die Prinzessin trägt sommerliche Highlights, ihre Mähne reicht ...
Nun bestätigte sich der Eindruck: Die Prinzessin trägt sommerliche Highlights, ihre Mähne reicht mittlerweile fast bis zur Taille.(Bild: AP/Aaron Chown)

Blonder denn je
Auch Prinz William wirkte erholt und zeigte eine dezente Sommerbräune. Laut britischen Medien soll das Paar seine Ferien auf einer Superyacht vor den griechischen Inseln, unter anderem Kefalonia, verbracht haben.

Schon im August auf Aufnahmen, die sie in Balmoral im Auto zeigten, hatten Paparazzi spekuliert, ob Kate ihre Haare heller gefärbt habe – jetzt ist klar: Sie trägt die blondeste und längste Mähne seit Jahren.

Royaler Familienurlaub auf Balmoral
Im Urlaub gesichtet
Prinzessin Kate überrascht mit neuer Haarfarbe!
24.08.2025
„Beispiellos“
Kate rührt Fans mit berührender Geste zu Tränen
01.09.2025

Ob auf dem Weg zur Kirche in Balmoral oder nun bei ihrem Museumstermin: Die „neue Kate“ lässt das Königshaus strahlen – und zeigt einmal mehr, dass sie modisch wie stilistisch den Ton vorgibt.

Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
