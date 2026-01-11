„Kraftlackl“ schlägt privat sanfte Töne an

„Hast gehört? Ich habe dir ja gesagt, dass ich schon gut Französisch reden kann“, zwinkerte Tobias Wagner gestern beim „Krone“-Besuch im Teamhotel in Paris. Klar, das EM-Testturnier, das am Sonntag (14.30 Uhr, ab 14.25 live auf krone.at und krone.tv) mit dem Spiel um Platz drei gegen Slowenien endet, ist für den Topkreis als Frankreich-Legionär besonders.