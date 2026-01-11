„Kraftlackl“ schlägt privat sanfte Töne an

Absage! Schneefall verhindert Rennen in Zauchensee
Super-G gestrichen
Kreis Tobias Wagner greift mit dem Handball-Team ab Donnerstag bei der EURO in Dänemark an. Am Sonntag (14.30) wartet in Paris noch ein letzter Test gegen Slowenien. Der Wiener, der bei den Fivers groß wurde, schwärmt von den Kollegen, Wahlheimat Frankreich und seiner Verlobten Vici.
„Hast gehört? Ich habe dir ja gesagt, dass ich schon gut Französisch reden kann“, zwinkerte Tobias Wagner gestern beim „Krone“-Besuch im Teamhotel in Paris. Klar, das EM-Testturnier, das am Sonntag (14.30 Uhr, ab 14.25 live auf krone.at und krone.tv) mit dem Spiel um Platz drei gegen Slowenien endet, ist für den Topkreis als Frankreich-Legionär besonders.
