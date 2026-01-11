Angebot abgelehnt! Vertrags-Zoff um Dembele

Ousmane Dembele will mehr Gehalt, Paris Saint-Germain weigert sich, die gewünschte Summe zu zahlen. Zwischen dem französischen Topklub und dem amtierenden Weltfußballer bahnt sich ein Vertragsstreit an ...
Bis 2028 läuft Dembeles Vertrag in der französischen Hauptstadt, PSG will jedoch jetzt schon Nägel mit Köpfen machen und den Stürmer langfristig an den Verein binden. 30 Millionen Euro pro Jahr soll dem Klub die Dienste des Ausnahmekickers wert sein – der verlangt jedoch das Doppelte!
Zweifellos hat Dembele großen Anteil an PSGs Triple-Saison, den geforderten 60 Millionen will der Klub dennoch nicht zustimmen. Mit den Auszeichnungen zum FIFA-Weltfußballer sowie dem Ballon d‘Or sieht sich der 28-Jährige zwar am längeren Hebel, einem einzigen Spieler solch ein Gehalt zu überweisen, kann PSG allerdings nicht verantworten. Scheint, als würden in den kommenden Monaten noch einige Vertragsverhandlungen auf der Agenda stehen ...
