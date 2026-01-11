Angebot abgelehnt! Vertrags-Zoff um Dembele

Zweifellos hat Dembele großen Anteil an PSGs Triple-Saison, den geforderten 60 Millionen will der Klub dennoch nicht zustimmen. Mit den Auszeichnungen zum FIFA-Weltfußballer sowie dem Ballon d‘Or sieht sich der 28-Jährige zwar am längeren Hebel, einem einzigen Spieler solch ein Gehalt zu überweisen, kann PSG allerdings nicht verantworten. Scheint, als würden in den kommenden Monaten noch einige Vertragsverhandlungen auf der Agenda stehen ...