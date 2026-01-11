„Da sollen sich die Leute überraschen lassen“

Hilfe angeboten, Justizministerium schwieg

Und möchte klarstellen: „Ich betreibe kein Geschäftsmodell, ich werde von Mandanten beauftragt, deren Besitz gestört wurde. Man wollte immer, dass das Anwälte machen.“ Und nicht Firmen wie „Zupf di“. Dass nun ermittelt wird, nimmt er gelassen. Ebenso die neuen gesetzlichen Bestimmungen der Regierung. „Die Entscheidung der Regierung war vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht“, meint Luesgens kryptisch. Er habe seine Hilfe als Experte angeboten und keine Rückmeldung aus dem Justizministerium bekommen.