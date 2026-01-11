Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Parkstrafen?

„Da sollen sich die Leute überraschen lassen“

Wien
11.01.2026 07:00

Er ist vor allem in Wien berühmt – und auch berüchtigt: Parkstrafen-Jurist Dr. Oliver Luesgens. Während er Ermittlungen gegen ihn wegen mutmaßlicher Beweismittelfälschung und Erpressung bestätigte, kündigte er schon neue Ideen an. Die Regierung, meint er, habe ihren neuen Gesetzesentwurf nicht zu Ende gedacht.

0 Kommentare

Was man dem deutschen und auch in Wien tätigen Juristen Dr. Oliver Luesgens auf keinen Fall nachsagen kann, ist zu wenig Selbstvertrauen. Schon im vergangenen September regte der Anwalt, der aufgrund seines rigiden Vorgehens gegen Parksünder Bekanntheit erlangte, mit markigen Aussagen in der „Krone“ auf.

395 Euro Strafe seien noch zu wenig, „Google hasst mich“ und „Wer austeilen kann, muss auch einstecken können“ sind nur einige der Sätze, die zeigten, dass Luesgens seine Mandanten aus Überzeugung vertritt.

Privat: Schilder, die gerne mal ignoriert werden. Das konnte teuer werden.
Privat: Schilder, die gerne mal ignoriert werden. Das konnte teuer werden.(Bild: Kerstin Wassermann)
Geriet nun selbst ins Visier: Oliver Luesgens
Geriet nun selbst ins Visier: Oliver Luesgens(Bild: Krone KREATIV/Wolfgang Spitzbart, zVg)

Anwalt sieht Ermittlungen gelassen entgegen
Angesprochen auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Beweismittelfälschung und versuchter Erpressung (die Unschuldsvermutung gilt) meint Luesgens: „Es ist der hinlänglich bekannte Versuch der Stimmungsmache durch einen anderen Anwalt gegen mich.“ Er sehe die Vorgänge als alten Rachefeldzug und gehe davon aus, dass das Ermittlungsverfahren gegen ihn selbstverständlich eingestellt werde.

Zitat Icon

Wie wir das gestalten werden, da sollen sich die Leute überraschen lassen. Die Entscheidung der Regierung war vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht.

Dr. Oliver Luesgens, Jurist

Hilfe angeboten, Justizministerium schwieg
Und möchte klarstellen: „Ich betreibe kein Geschäftsmodell, ich werde von Mandanten beauftragt, deren Besitz gestört wurde. Man wollte immer, dass das Anwälte machen.“ Und nicht Firmen wie „Zupf di“. Dass nun ermittelt wird, nimmt er gelassen. Ebenso die neuen gesetzlichen Bestimmungen der Regierung. „Die Entscheidung der Regierung war vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht“, meint Luesgens kryptisch. Er habe seine Hilfe als Experte angeboten und keine Rückmeldung aus dem Justizministerium bekommen.

Lesen Sie auch:
Mehrere „Parkfallen-Opfer“ vom Parkplatz Sofienalpe setzen sich zur Wehr. Sie erstatteten ...
Umstrittenes System
Parkstrafen-Anwalt nun selbst im Visier der Justiz
10.01.2026

Nach Gesetzesnovelle kommt Überraschung
Wer glaubt, dass er nach der Gesetzesnovelle nun wieder überall einfahren und parken kann, ohne bestraft zu werden, könnte jedoch irren. Im Gespräch mit der „Krone“ kündigte Luesgens bereits neue Wege an, wie er seinen Mandanten in Zukunft zu ihrem Recht helfen will.

Allzu viele Einblicke gibt es zurzeit aber noch nicht: „Wie wir das gestalten werden, da sollen sich die Leute überraschen lassen!“

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-6° / -2°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
-6° / -2°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
-8° / -3°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
-7° / -3°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
-7° / -2°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
145.139 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
119.676 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
115.497 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Mehr Wien
Neue Parkstrafen?
„Da sollen sich die Leute überraschen lassen“
Krone Plus Logo
Austrias „Joe“ Handl
Nach größtem Schock des Lebens vor der Rückkehr
Kultur-Fahrplan
Letzte Chance für diese Schauen und Ausstellungen
Krone Plus Logo
Tagelang ohne Medizin
ÖGK-Bürokratie kostete Wiener fast das Leben
Wiener Staatsoper
Einsamer Tenor, nette Manon & ein armes Ensemble
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf