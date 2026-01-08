 Die unglaublichen Gerüchte um Kate und William!

Mit ihrem alljährlichen Weihnachtsgottesdienst in der Westminster Abbey zu Ehren von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, hat sich Kate jedenfalls ein Format geschaffen, das jetzt schon deutlich mehr Profil hat als vergleichbare Bemühungen Camillas. In einer Zeit, in der das Leben manchmal zerrissen oder unsicher erscheine, lade die Weihnachtszeit dazu ein, sich daran zu erinnern, wie wichtig es ist, einander mit Großzügigkeit, Verständnis und Hoffnung zu begegnen, schrieb sie in einer Grußbotschaft vor dem Event – und erhielt dafür beinahe so viel Beachtung wie die Weihnachtsansprache des Königs.