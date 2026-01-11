Vorteilswelt
Super-G gestrichen

Absage! Schneefall verhindert Rennen in Zauchensee

Ski Alpin
11.01.2026 08:02
Aufgrund des heftigen Schneefalls entschied sich die FIS dazu, das Rennen zu streichen.(Bild: GEPA)

Absage in Zauchensee! Aufgrund des starken Schneefalls in der Nacht haben sich die Veranstalter dazu entschieden, den ursprünglich für 12 Uhr angesetzten Super-G der Damen abzusagen. Die Sicherheitsstandards könnten unter den aktuellen Bedingungen nicht eingehalten werden, heißt es von der FIS.

„Wir haben in der Früh leider feststellen müssen, dass der Schneefall nicht wie prognostiziert aufgehört hat“, so Hausherr Michael Walchhofer. Die rund 40 Zentimeter Neuschnee seien unmöglich zu bewältigen. „Für die Mannschaft ist es natürlich bitter, der Arbeitseinsatz war enorm, aber schlussendlich geht die Sicherheit vor.“

Neben dem Schneefall hätten die Veranstalter mit starkem Wind und damit verbunden mit Schneeverwehungen zu kämpfen gehabt. Damit bleibt es bei einem Saisonrennen in Zauchensee. Lindsey Vonn hatte bei der verkürzten Abfahrt am Samstag ihren 45. Sieg in einer Weltcup-Abfahrt feiern dürfen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
