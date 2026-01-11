Absage! Schneefall verhindert Rennen in Zauchensee

Absage in Zauchensee! Aufgrund des starken Schneefalls in der Nacht haben sich die Veranstalter dazu entschieden, den ursprünglich für 12 Uhr angesetzten Super-G der Damen abzusagen. Die Sicherheitsstandards könnten unter den aktuellen Bedingungen nicht eingehalten werden, heißt es von der FIS.
„Wir haben in der Früh leider feststellen müssen, dass der Schneefall nicht wie prognostiziert aufgehört hat“, so Hausherr Michael Walchhofer. Die rund 40 Zentimeter Neuschnee seien unmöglich zu bewältigen. „Für die Mannschaft ist es natürlich bitter, der Arbeitseinsatz war enorm, aber schlussendlich geht die Sicherheit vor.“
Neben dem Schneefall hätten die Veranstalter mit starkem Wind und damit verbunden mit Schneeverwehungen zu kämpfen gehabt. Damit bleibt es bei einem Saisonrennen in Zauchensee. Lindsey Vonn hatte bei der verkürzten Abfahrt am Samstag ihren 45. Sieg in einer Weltcup-Abfahrt feiern dürfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.