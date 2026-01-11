Absage! Schneefall verhindert Rennen in Zauchensee

Neben dem Schneefall hätten die Veranstalter mit starkem Wind und damit verbunden mit Schneeverwehungen zu kämpfen gehabt. Damit bleibt es bei einem Saisonrennen in Zauchensee. Lindsey Vonn hatte bei der verkürzten Abfahrt am Samstag ihren 45. Sieg in einer Weltcup-Abfahrt feiern dürfen.