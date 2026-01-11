Sommerreifen statt Ketten: Flitzer außer Kontrolle

Es herrschte den ganzen Tag über Schneefahrbahn und Kettenpflicht – und dennoch wagte sich ein Belgier (35) mit seinem Sportwagen, auf dem nur Sommerreifen (!) montiert waren, über den tief winterlichen Arlbergpass. Und das hatte fatale Folgen – der Flitzer geriet außer Kontrolle. Das Ergebnis: drei Verletzte, vier beschädigte Fahrzeuge!
Da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln: Gegen 14.30 Uhr fuhr der 35-jährige Belgier, der in Begleitung seiner Freundin (30) war, mit seinem Sportwagen auf der B197 Arlbergstraße vom Arlbergpass kommend talwärts in Richtung St. Anton. Es herrschte, wie schon den ganzen Tag und wie Aufnahmen von Webcams zeigen, Schneefahrbahn und Kettenpflicht.
Keine Winterausrüstung am Auto
Von Ketten dürfte der Urlauber noch nie was gehört haben – und von Winterreifen wohl auch nichts. Denn laut Polizei waren am Sportwagen trotz der winterlichen Fahrverhältnisse nur Sommerreifen montiert!
Nach Kurve ins Rutschen geraten
Und so kam es, wie es kommen musste: „Unmittelbar nach einer Rechtskurve kam der vom 35-jährigen Belgier gelenkte Sportwagen auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern – er drehte sich mehrmals und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter eines 42-jährigen Rumänen“, schilderte die Polizei. In weiterer Folge schlitterte der Sportwagen noch weiter talwärts und touchierte dabei zwei weitere, bergwärts fahrende Fahrzeuge.
Der Rumäne musste aufgrund einer schweren Verletzung folglich in die Klinik Innsbruck überstellt werden.
Die Ermittler
Crash forderte drei Verletzte
Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde vom Sportwagen ein automatischer eCall-Alarm ausgelöst, wodurch die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Sowohl das belgische Pärchen als auch der Rumäne erlitten Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung zunächst zu einem lokalen Arzt gebracht. „Der Rumäne musste aufgrund einer schweren Verletzung folglich in die Klinik Innsbruck überstellt werden“, so die Ermittler weiter.
Pass eineinhalb Stunden gesperrt
Am Sportwagen und am Transporter sei massiver Schaden entstanden – die vom Flitzer gestreiften Fahrzeuge seien leicht beschädigt worden. Die B197 Arlbergstraße musste wegen des Unfalls für circa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.
