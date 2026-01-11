Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

3 Verletzte bei Crash

Sommerreifen statt Ketten: Flitzer außer Kontrolle

Tirol
11.01.2026 08:10
Diese Aufnahme von der Webcam stammt von Samstag. An diesem Tag galt am Arlbergpass ...
Diese Aufnahme von der Webcam stammt von Samstag. An diesem Tag galt am Arlbergpass Schneekettenpflicht.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Es herrschte den ganzen Tag über Schneefahrbahn und Kettenpflicht – und dennoch wagte sich ein Belgier (35) mit seinem Sportwagen, auf dem nur Sommerreifen (!) montiert waren, über den tief winterlichen Arlbergpass. Und das hatte fatale Folgen – der Flitzer geriet außer Kontrolle. Das Ergebnis: drei Verletzte, vier beschädigte Fahrzeuge!

0 Kommentare

Da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln: Gegen 14.30 Uhr fuhr der 35-jährige Belgier, der in Begleitung seiner Freundin (30) war, mit seinem Sportwagen auf der B197 Arlbergstraße vom Arlbergpass kommend talwärts in Richtung St. Anton. Es herrschte, wie schon den ganzen Tag und wie Aufnahmen von Webcams zeigen, Schneefahrbahn und Kettenpflicht.

Keine Winterausrüstung am Auto
Von Ketten dürfte der Urlauber noch nie was gehört haben – und von Winterreifen wohl auch nichts. Denn laut Polizei waren am Sportwagen trotz der winterlichen Fahrverhältnisse nur Sommerreifen montiert!

Nach Kurve ins Rutschen geraten
Und so kam es, wie es kommen musste: „Unmittelbar nach einer Rechtskurve kam der vom 35-jährigen Belgier gelenkte Sportwagen auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern – er drehte sich mehrmals und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter eines 42-jährigen Rumänen“, schilderte die Polizei. In weiterer Folge schlitterte der Sportwagen noch weiter talwärts und touchierte dabei zwei weitere, bergwärts fahrende Fahrzeuge. 

Zitat Icon

Der Rumäne musste aufgrund einer schweren Verletzung folglich in die Klinik Innsbruck überstellt werden.

Die Ermittler

Crash forderte drei Verletzte
Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde vom Sportwagen ein automatischer eCall-Alarm ausgelöst, wodurch die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Sowohl das belgische Pärchen als auch der Rumäne erlitten Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung zunächst zu einem lokalen Arzt gebracht. „Der Rumäne musste aufgrund einer schweren Verletzung folglich in die Klinik Innsbruck überstellt werden“, so die Ermittler weiter. 

Lesen Sie auch:
Zwei Fahrzeuge krachten frontal zusammen.
Pkw krachte in Pkw
Unfall bei Schneetreiben forderte fünf Verletzte
10.01.2026
Einsätze in Osttirol
Verfolgungsjagd und Autoabsturz im Schneetreiben
10.01.2026
Das sind die Hotspots
Urlauberschichtwechsel und Schnee: Chaos droht!
10.01.2026

Pass eineinhalb Stunden gesperrt
Am Sportwagen und am Transporter sei massiver Schaden entstanden – die vom Flitzer gestreiften Fahrzeuge seien leicht beschädigt worden. Die B197 Arlbergstraße musste wegen des Unfalls für circa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
145.139 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
119.676 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
115.497 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf