Sommerreifen statt Ketten: Flitzer außer Kontrolle

Nach Kurve ins Rutschen geraten

Und so kam es, wie es kommen musste: „Unmittelbar nach einer Rechtskurve kam der vom 35-jährigen Belgier gelenkte Sportwagen auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern – er drehte sich mehrmals und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter eines 42-jährigen Rumänen“, schilderte die Polizei. In weiterer Folge schlitterte der Sportwagen noch weiter talwärts und touchierte dabei zwei weitere, bergwärts fahrende Fahrzeuge.