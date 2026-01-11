Nach größtem Schock des Lebens vor der Rückkehr

„Die Kopf- und Halsschmerzen nach dem Aufstehen sind nun Geschichte. „Ich bin komplett schmerzfrei, vom Gefühl her geht’s mir sehr gut“, zeigt sich Wiener Austrias Johannes Handl erleichtert. Der 27-Jährige kann sich derzeit ein Lächeln im Gesicht einfach nicht verkneifen. Verständlich! Denn der Verteidiger ist nach brutalen Monaten auf der Zielgeraden, steht kurz vor der Rückkehr ins Teamtraining. Rückblick: Im August ging der Steirer mental durch die Hölle, nach einem angeschwollenen Lymphknoten an der linken Leiste suchte Handl die Privatklinik Döbling auf.