Nach größtem Schock des Lebens vor der Rückkehr

Absage! Schneefall verhindert Rennen in Zauchensee
Super-G gestrichen
Wiener Austrias Johannes Handl steht nach seiner Horrorzeit samt Operation vor dem Comeback ins Mannschaftstraining. Heimderby Mitte Februar als Ziel.
„Die Kopf- und Halsschmerzen nach dem Aufstehen sind nun Geschichte. „Ich bin komplett schmerzfrei, vom Gefühl her geht’s mir sehr gut“, zeigt sich Wiener Austrias Johannes Handl erleichtert. Der 27-Jährige kann sich derzeit ein Lächeln im Gesicht einfach nicht verkneifen. Verständlich! Denn der Verteidiger ist nach brutalen Monaten auf der Zielgeraden, steht kurz vor der Rückkehr ins Teamtraining. Rückblick: Im August ging der Steirer mental durch die Hölle, nach einem angeschwollenen Lymphknoten an der linken Leiste suchte Handl die Privatklinik Döbling auf.
