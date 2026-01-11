Chaos à la Italia 4 Wochen vor Olympischen Spielen

Baustellenflair

Aktuell bekommen die Organisatoren der Winterspiele ihr Fett ab. Am 6. Februar wird Olympia eröffnet, doch die Eishockey-Halle gleicht einer Baustelle. Nicht fertiggestellte Kabinen, Gerüste auf den Tribünen, Kabel hängen aus Steckdosen, Baustellenflair knapp vier Wochen vor dem Tag X. Ein Cupspiel diente als Testgalopp. Um sich ein Bild zu machen, reisten sogar Journalisten aus Nordamerika an. Die sprachen von einem Fiasko, verließen kopfschüttelnd die Halle. Weil sich im Eis ein Loch auftat, deshalb unterbrochen werden musste.