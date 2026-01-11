Vorteilswelt
Auch Mädchen (7) tot

Mann erschießt sechs Menschen in US-Kleinstadt

Ausland
11.01.2026 07:36
Der zuständige Sheriff von Clay County konnte den Tatverdächtigen festnehmen. (Archivbild)
Der zuständige Sheriff von Clay County konnte den Tatverdächtigen festnehmen. (Archivbild)(Bild: Clay County Sheriff‘s Office)

Unfassbare Bluttat in den USA: Ein Mann hat im Bundesstaat Mississippi sechs Menschen erschossen. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen, über sein Motiv wird gerätselt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24 Jahre alten Mann, teilten die Ermittler mit. Für die Gemeinde bestehe keine Gefahr mehr, schrieb Sheriff Eddie Scott am Samstag (Ortszeit) auf Facebook.

Opfer an drei Tatorten entdeckt
Die Opfer, darunter ein sieben Jahre altes Mädchen, seien an drei Tatorten gefunden worden, hieß es. Nach Angaben der Ermittler soll der Vater, ein Bruder und ein Onkel des mutmaßlichen Schützen unter den Opfern sein, berichtete der Sender WTVA. Ein Motiv für die Verbrechensserie sei zunächst nicht bekannt, teilte die Polizei mit.

