Ein Monat, zwei Länder: Volle Kassen dank Koralm

Am 14. Dezember ist die 130 Kilometer lange Strecke in Fahrgastbetrieb gegangen. Wir ziehen gemeinsam mit Kärntner Pendlern und Unternehmern nach einem Monat Koralmbahn Bilanz.
„Bitte einsteigen“, heißt es seit 28 Tagen mehrmals am Tag. 29-mal fährt die Koralmbahn direkt von Klagenfurt nach Graz – und das in einem Tempo, das kein Auto erreichen kann. Nur 41 Minuten dauert es, bis wir Kärntner bei unseren steirischen Freunden sind oder sie eben bei uns. Und davon profitieren beide Seiten.
