Zustand der SPÖ: Vom „Plan A“ in die Planlosigkeit

Was für ein Paukenschlag, was für eine Inszenierung, was für eine Resonanz: Der SPÖ-Chef präsentiert seinen hoch ambitionierten Zukunftsplan mit neuen Ideen, verspricht anzupacken, aktiv zu sein, Lösungen umzusetzen. Er zündet ein Feuerwerk an neuen Ideen für Arbeitswelt, Wirtschaft, Bildung und Zusammenleben, die Österreich wieder an die Spitze bringen sollen. Lauter Applaus!