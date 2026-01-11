Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Wollsdorf Leder

Nach Großinsolvenz: Kreditschützer üben Kritik

Steiermark
11.01.2026 07:00
Insolvenz-Experte Franz Blantz vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV). Die ...
Insolvenz-Experte Franz Blantz vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV). Die Wollsdorf-Insolvenz wird „mittelfristig wohl alle 365 Dienstnehmer betreffen“, meint er.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Insolvenz von Wollsdorf Leder kommt für Experten nicht überraschend. Kreditschützer Franz Blantz erklärt im Interview, wie komplexe Konzernstrukturen die Chancen der Gläubiger beeinflussen, welche Branchen derzeit besonders gefährdet sind – und warum die Politik handeln muss, um weitere Abwanderungen zu verhindern.

0 Kommentare

„Krone“: Herr Blantz, kam die Insolvenz von Wollsdorf Leder überraschend?
Franz Blantz: Aufgrund der Entwicklungen im Automotiv-Bereich war es leider keine große Überraschung. Jetzt wird man sehen müssen, ob und in welchem Umfang das oststeirische Unternehmen weitergeführt werden kann. Dass Personal abgebaut wird und Teile der Produktion ins Ausland verlegt werden sollen, war bereits mit der ersten Kündigungswelle im November 2025 absehbar.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Barbara Winkler
Barbara Winkler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
145.139 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
119.676 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
115.497 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf