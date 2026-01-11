Nach Großinsolvenz: Kreditschützer üben Kritik

„Krone“: Herr Blantz, kam die Insolvenz von Wollsdorf Leder überraschend?

Franz Blantz: Aufgrund der Entwicklungen im Automotiv-Bereich war es leider keine große Überraschung. Jetzt wird man sehen müssen, ob und in welchem Umfang das oststeirische Unternehmen weitergeführt werden kann. Dass Personal abgebaut wird und Teile der Produktion ins Ausland verlegt werden sollen, war bereits mit der ersten Kündigungswelle im November 2025 absehbar.