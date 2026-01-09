Prinzessin Carolines erster Ehemann gestorben

Familienmensch, Abenteurer und Gentleman

In ihrem Abschied würdigt Victoria Junot ihren Vater als liebevollen Familienmenschen, Abenteurer und echten Gentleman. Er sei Großvater von drei, fast vier Enkelkindern gewesen. „Danke für all die Lacher und Abenteuer, dafür, dass du uns deine Welt gezeigt und uns inspiriert hast, nach Höherem zu streben“, schreibt sie weiter. Besonders liebevoll merkt sie an, dass ihr Vater auf fast allen ausgewählten Bildern einen Anzug trage – ein stilles Symbol seiner Eleganz.