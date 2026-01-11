Golden Globes glänzen mit DiCaprio bis Clooney

Es rumort in Hollywood. Viele Stars der Branche sind erklärte Gegner der Trump-Regierung und zeigen sich gerade von den aktuellsten Vorgängen vom Konflikt mit Venezuela bis zu den tödlichen Schüssen in Minneapolis entsetzt. Doch die Kunst hat sich immer schon mit ihren Mitteln laut zu Wort gemeldet, wenn sie mit politischen und gesellschaftlichen Vorgängen nicht einverstanden war. So auch jetzt: Der Thriller „One Battle After Another“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle ist in einem faschistoiden Amerika angesiedelt und zeigt ein Vater-Tochter-Gespann, das von rechtsextremen Kräften in den USA verfolgt wird. Im Film wird gar ein geheimer Männerbund der Mächtigen gezeigt, der seine Ziele, wenn nötig, mit Gewalt durchsetzt. Eine politische Fabel mit klarer Botschaft – hinter der die ganze Filmbranche steht. Das zeigen die unzähligen Nominierungen und Preise für den Film, der nun auch bei den Golden Globes die Nase vorn hat.