Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wer das Rennen macht

Golden Globes glänzen mit DiCaprio bis Clooney

Unterhaltung
11.01.2026 06:00
Leonardo DiCaprios Film „One Battle After Another“ führt in den Nominierungen.
Leonardo DiCaprios Film „One Battle After Another“ führt in den Nominierungen.(Bild: EPA/ALLISON DINNER)

Die Golden-Globes-Gala in Los Angeles naht: Der wichtige Film- und Fernsehpreis wird in der Nacht auf Montag verliehen – welche Produktionen und Schauspieler die besten Chancen auf einen Preis haben.

0 Kommentare

Goldene Statuen, roter Teppich, edle Ballkleider – es wird eine der glamourösesten Abende in Hollywood, wenn in der Nacht auf Montag wieder die Golden Globes verliehen werden. Der Film- und Fernsehpreis gilt als der wichtigste, gleich hinter den Oscars und ist vor allem ein Gradmesser für Letzteren. Wer einen Golden Globe abräumt, hält oftmals zwei Monate später auch einen Oscar in der Hand.

Leonardo DiCaprio als haushoher Favorit
Hoffen dürfen heuer viele Superstars und auch einige nicht so bekannte Gesichter auf eine Ehrung. Allen voran Leonardo DiCaprio, der mit seiner Rolle als linker Terrorist in „One Battle After Another“ hoch gepokert – und bisher nur gewonnen hat. Das politisch brisante Drama (s. Kommentar unten) steht mit gleich neun Nominierungen klar an der Spitze der Favoriten. Chancen auf einen Preis haben nicht nur DiCaprio, sondern auch drei seiner Co-Stars sowie Regisseur Paul Thomas Anderson. Wer jetzt neugierig geworden ist – der Film lief bereits vor einigen Monaten im Kino, kann aber jetzt auf Amazon Prime Video gestreamt werden.

(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Weil die Jury der Golden Globes aus Hunderten internationalen Journalisten besteht, haben europäische und andere internationale Produktionen bessere Chancen als bei den Oscars. Das spiegelt sich heuer vor allem in den acht Nominierungen für das norwegische Familiendrama „Sentimental Value“ (jetzt im Kino) wider. Darin tragen zwei Schwestern mit ihrem Vater lange verdrängte Konflikte aus – Regisseur Joachim Trier holte dafür Charakterdarsteller wie Renate Reinsve, Elle Fanning und Stellan Skarsgård an Bord und war schon in Cannes damit erfolgreich. Weitere internationale aussichtsreiche Filme sind „The Secret Agent“, „Ein einfacher Unfall“, „No Other Choice“ oder „Sirat“.

Daten & Fakten

Die Golden Globes werden heuer zum 83. Mal in Los Angeles vergeben. Wer gewinnt, entscheiden Hunderte Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt, die das Jahr über Filme und Serien sichten. Zuletzt wurde das Feld der Jury erweitert, um mehr Diversität zu erreichen. Ausgelöst wurde dies durch einen Skandal im Jahr 2021. Der Organisation hinter den Golden Globes wurden damals Belästigung, Bestechung und mangelnde Vielfalt vorgeworfen, was sogar zu einer Absage des Events geführt hat.

Insgesamt werden die Preise in 27 Kategorien vergeben. Im Bereich der Serien haben die Reichen-Satire „The White Lotus“ (Sky) mit Patrick Schwarzenegger und Michelle Monaghan sowie das Drama „Adolescence“ (Netflix) mit Steven Graham und Owen Cooper rund um toxische Männlichkeit die besten Karten. Superstars unter den „Helfern“ bei der GalaGroße Namen unter den Film-Nominierten sind Julia Roberts („After the Hunt“), Ariana Grande („Wicked: Teil 2“), Emma Stone („Bugonia“), Amanda Seyfried („The Testament of Ann Lee“), Jessie Buckley („Hamnet“), Ethan Hawke („Blue Moon“), George Clooney („Jay Kelly“), Michael B. Jordan („Blood & Sinners“) oder Timothée Chalamet („Marty Supreme“). Manche Stars sind zugleich nominiert und werden auch Auszeichnungen an Kollegen übergeben, etwa Clooney und Roberts. Unter diesen 40 „Helfern“ sind aber auch Musikstars wie Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah oder Snoop Dogg.

„Sentimental Value“
„Sentimental Value“(Bild: AP/Kasper Tuxen)

Nach ihrem Debüt als Gastgeberin bei der letzten Ausgabe wird die US-Entertainerin Nikki Glaser heuer bei der Gala erneut als Moderatorin auf der Bühne stehen. Man darf gespannt sein, ob die Gewinner des Prestigepreises bei ihren Reden heuer „brav“ bleiben werden oder ob der eine oder die andere das weltweite Publikum für eine Botschaft abseits der Danksagung an die Oma nutzen werden ...

„Da schau her!“ – Kommentar 
Filmbranche will Zeichen setzen

Es rumort in Hollywood. Viele Stars der Branche sind erklärte Gegner der Trump-Regierung und zeigen sich gerade von den aktuellsten Vorgängen vom Konflikt mit Venezuela bis zu den tödlichen Schüssen in Minneapolis entsetzt. Doch die Kunst hat sich immer schon mit ihren Mitteln laut zu Wort gemeldet, wenn sie mit politischen und gesellschaftlichen Vorgängen nicht einverstanden war. So auch jetzt: Der Thriller „One Battle After Another“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle ist in einem faschistoiden Amerika angesiedelt und zeigt ein Vater-Tochter-Gespann, das von rechtsextremen Kräften in den USA verfolgt wird. Im Film wird gar ein geheimer Männerbund der Mächtigen gezeigt, der seine Ziele, wenn nötig, mit Gewalt durchsetzt. Eine politische Fabel mit klarer Botschaft – hinter der die ganze Filmbranche steht. Das zeigen die unzähligen Nominierungen und Preise für den Film, der nun auch bei den Golden Globes die Nase vorn hat.

Lesen Sie auch:
Julia Roberts und George Clooney gehören zu den Stars, die bei den Golden Globes die Trophäen ...
Preis-Gala am Sonntag
Julia Roberts und Clooney teilen Golden Globes aus
09.01.2026
Nominierungen sind da!
Clooney oder DiCaprio: Wer holt sich Golden Globe?
08.12.2025
„Krone“-Kino-Kritik
„Sentimental Value“: Herzergreifendes Drama
04.12.2025

Dazu kommen die vielen Nominierungen für „Blood & Sinners“, einen Film mit überwiegend schwarzer Besetzung, der das Vampir-Genre nutzt, um die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung in den Südstaaten zu kritisieren.
Auch wenn es sich nur um Unterhaltung handelt – Kino und Fernsehen können großen Einfluss auf die gesellschaftliche Meinung haben. Das weiß der amerikanische Präsident zu gut und nutzt das regelmäßig selbst. Und wird über einen Preisregen für obige Filme sicher nicht glücklich sein.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
144.453 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
119.281 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
114.309 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf