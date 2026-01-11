Wann Ministerin Bauer auch vor Gott Ja sagen will

Warum ein idealer Start in den Tag so wichtig ist
Kraft aus Routine
Österreichs Familienministerin hat Ja gesagt und aus Claudia Plakolm wurde nun bekanntlich Claudia Bauer. Die „Krone“ kennt die ersten Details zur Romantik-Hochzeit in Venedig. Was die Ministerin an ihrem großen Tag trug – und wann die beiden auch vor Gott Ja sagen wollen.
Mit der Rialto-Brücke im Hintergrund und dem kleinsten Kreis um sie herum gab ÖVP-Familienministerin Claudia Plakolm ihrem Parteikollegen und nunmehrigem Ehemann Christoph Bauer in Venedig kürzlich das Ja-Wort. Wie die „Krone“ erfuhr, trug die Ministerin dabei einen weißen Plisseerock samt Spitzenoberteil, das aufgrund der Temperaturen von einem weißen Pullover ummantelt war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.