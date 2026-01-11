Luxus pur: Da machte Sturm große Augen!

Es ist eine andere Welt, die sich den Grazern gestern in Marbella auftat. Am trainingsfreien Nachmittag erkundeten die Sturm-Profis und Neo-Trainer Fabio Ingolitsch den Nobelort in Südspanien. Das Geld ist hier abgeschafft, elegante Boutiquen und Luxusautos prägen das Stadtbild. Hier ist der Geldadel zuhause – siehe Bildergalerie.
Trainingsfrei. Die Sturm-Profis genossen Samstagnachmittag das Dolce Vita beim Camp in Marbella. Neo-Coach Fabio Ingolitsch schaute sich die Luxusjachten an, ehe er als Spion unterwegs war. Der Coach machte sich von Brann Bergen, am 29. Jänner Gegner in der Europa League, beim Test gegen Kopenhagen ein Bild. Der Rest schwärmte aus oder genoss die Vorzüge des Luxustempels Anantara Villa Padierna Palace Resort, in dem der Meister abgestiegen ist.
