Luxus pur: Da machte Sturm große Augen!

Trainingsfrei. Die Sturm-Profis genossen Samstagnachmittag das Dolce Vita beim Camp in Marbella. Neo-Coach Fabio Ingolitsch schaute sich die Luxusjachten an, ehe er als Spion unterwegs war. Der Coach machte sich von Brann Bergen, am 29. Jänner Gegner in der Europa League, beim Test gegen Kopenhagen ein Bild. Der Rest schwärmte aus oder genoss die Vorzüge des Luxustempels Anantara Villa Padierna Palace Resort, in dem der Meister abgestiegen ist.