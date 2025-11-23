Gefährdet die Einsamkeit unsere Demokratie?

Der Schriftsteller Robert Schneider hat sich über ein Phänomen unserer Zeit Gedanken gemacht, nämlich die wachsende Einsamkeit. Diese ist nicht nur für die Betroffenen ein Problem, sondern für uns alle.
Die dunkle Jahreszeit und die bald herankommenden Feste und langen Feiertage reißen eine Wunde immer wieder auf: das tiefe Gefühl von Einsamkeit. Laut einer Caritas-Studie (2023) gilt der sogenannte „Blue Monday“, also der dritte Montag im Jänner, als der traurigste Tag des Jahres überhaupt. Gemäß dieser Untersuchung, die die Caritas gemeinsam mit Foresight-Research durchgeführt hat, fühlen sich etwa 600.000 Menschen in Österreich mehr als die Hälfte der Zeit einsam. Laut Caritasdirektor Klaus Schwertner mussten 17 Prozent der Befragten ihre Sozialkontakte durch Preisanstiege und Rekordinflation einschränken. In erheblichem Maß betroffen seien ältere Mitbürger sowie Menschen mit migrantischem Hintergrund, aber auch Personen niedrigen Einkommens. „Einsamkeit“, so Schwertner, „ist eine Not unserer Zeit, die viel verbreiteter ist, als wir annehmen, und gleichzeitig noch immer ein großes Tabuthema. Niemand gibt gerne offen zu, dass er bzw. sie einsam ist. Ob in der Mobilen Pflege, in den Sozialberatungsstellen oder in den Wärmestuben (...)“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.