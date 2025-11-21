Beschaulicher Weg im Zeichen des Wassers

Das doldige Habichtskraut ist eine ausdauernde krautige Pflanze aus der Familie der Korbblütler und in großen Teilen Europas heimisch. Es wächst bevorzugt an trockenen bis mäßig frischen Standorten wie Waldrändern, mageren Wiesen, Böschungen und lichten Kiefernwäldern. Die Pflanze erreicht in der Regel Wuchshöhen zwischen dreißig und neunzig Zentimetern und bildet eine grundständige Blattrosette mit fein behaarten Blättern. Charakteristisch sind die locker doldigen Blütenstände, aus denen die Art ihren Namen erhalten hat; sie tragen mehrere goldgelbe körbchenförmige Blüten, die meist vom Sommer bis in den Herbst hinein erscheinen und zahlreiche Insekten anlocken. Das doldige Habichtskraut vermehrt sich sowohl generativ über Samen als auch vegetativ durch Ausläufer, was zu einer flächigen Ausbreitung führen kann. Es gilt als Zeiger für eher nährstoffarme, leicht saure Böden und wird aufgrund seiner Anspruchslosigkeit häufig in natürlicher Vegetation angetroffen.