Emotionale Rückkehr für Austria Lustenau-Goalie

Austria Lustenau empfängt heute Namensvetter Austria Salzburg. Und der Tormann der Mozartstädter ist eigentlich ein Grün-Weißer, Simon Nesler-Täubl freut sich auf die Rückkehr ins Reichshofstadion. Wo er aber – wenn es nach den Hausherren geht – wieder ohne Punkte abreisen soll.
Mit Simon Nesler-Täubl steht heute ein Leihspieler von Austria Lustenau im Tor von Austria Salzburg. Der 20-jährige Nüziger wechselte zu Saisonbeginn in die Mozartstadt und hat sich dort als klare Nummer eins etabliert. „Durch die regelmäßigen Einsätze hat sich mein Spiel mit dem Ball, aber vor allem auch meine körperliche Präsenz verbessert“, ist die Vorfreude auf die heutige Partie gegen seine Kollegen riesig. Auch das neue Stadion, in dem rund 4000 Zuschauer erwartet werden, ist ein zusätzlicher Impuls. „Die Stimmung wird top. Wir werden versuchen, unser Spiel durchzubringen, mutig aufzutreten und Gas zu geben.“ Die Favoriten sind aber die Grün-Weißen, die mit einem Sieg vorübergehend die Tabellenführung übernehmen könnten.
Gute Entwicklung
Nicht nur Nesler-Täubl hat sich entwickelt, sondern auch die Mader-Elf. Ein Beispiel ist Verteidiger Axel Rouqette, der sich mit konstanten Leistungen in die Stammelf gespielt hat. „Das erste Jahr hier war sehr schwer. Jetzt fühle ich mich gut und weiß, was von mir verlangt wird.“ Vor allem defensiv hat sich der 22-Jährige stark verbessert. Im Derby gelang ihm der erste Assist. Auch sein Landsmann Robin Voisine war bisher eine Bank in der Lustenauer Verteidigung. Der 23-jährige Franzose hat sich bereits auf den „Merkzettel“ des FC St. Gallen gespielt. Heute werden wieder Scouts erwartet.
