Emotionale Rückkehr für Austria Lustenau-Goalie

Gute Entwicklung

Nicht nur Nesler-Täubl hat sich entwickelt, sondern auch die Mader-Elf. Ein Beispiel ist Verteidiger Axel Rouqette, der sich mit konstanten Leistungen in die Stammelf gespielt hat. „Das erste Jahr hier war sehr schwer. Jetzt fühle ich mich gut und weiß, was von mir verlangt wird.“ Vor allem defensiv hat sich der 22-Jährige stark verbessert. Im Derby gelang ihm der erste Assist. Auch sein Landsmann Robin Voisine war bisher eine Bank in der Lustenauer Verteidigung. Der 23-jährige Franzose hat sich bereits auf den „Merkzettel“ des FC St. Gallen gespielt. Heute werden wieder Scouts erwartet.