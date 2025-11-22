Horvats Rückkehr endete mit einer Punkteteilung

In Runde 10 der HLA-Meisterliga erwischte Tabellenführer Ferlach gegen Vizemeister Hard den besseren Start und ging bereits nach eineinhalb Minuten durch Patrick Palmstingl in Führung. Die „Roten Teufel“ antwortete jedoch umgehend und glich durch Lukas Fritsch aus. Nach neun Minuten zogen die Harder mit drei Treffern in Serie auf 5:3 davon, ehe die Steirer erneut zurückkamen und die Partie in der 13. Minute auf 7:7 stellten. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams abwechselnd in Führung lagen. Kurz vor der Pause zeigte sich die HSG effizienter. Mit einem knappen 16:15-Vorsprung für die Gäste ging es in die Halbzeit.