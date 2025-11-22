Horvats Rückkehr endete mit einer Punkteteilung

DAS Duell der zehnten Runde der HLA Meisterliga zwischen Vizemeisterr Hard war an Dramatik kaum zu überbieten. In einer nervenaufreibenden Spitzenspiel mit kleinen Höhen und Tiefen auf beiden Seiten, meist jedoch ausgeglichen, trennen sich der HC Hard und die Gäste aus Ferlach mit einem 31:31-Unentschieden (15:16).
In Runde 10 der HLA-Meisterliga erwischte Tabellenführer Ferlach gegen Vizemeister Hard den besseren Start und ging bereits nach eineinhalb Minuten durch Patrick Palmstingl in Führung. Die „Roten Teufel“ antwortete jedoch umgehend und glich durch Lukas Fritsch aus. Nach neun Minuten zogen die Harder mit drei Treffern in Serie auf 5:3 davon, ehe die Steirer erneut zurückkamen und die Partie in der 13. Minute auf 7:7 stellten. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams abwechselnd in Führung lagen. Kurz vor der Pause zeigte sich die HSG effizienter. Mit einem knappen 16:15-Vorsprung für die Gäste ging es in die Halbzeit.
Spannung pur
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hochspannend, da sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen konnte. Immer wieder konterte eine Mannschaft die kurze Führung der anderen, sodass es nach 41 Minuten durch Nico Sager 23:23 stand, ehe Adi Omeragic die Ferlacher erneut mit 24:23 in Front brachte. Bis in die Schlussphase entwickelte sich ein enger und umkämpfter Schlagabtausch.
Hard vergibt Chance auf Tabellenführung
Angetrieben vom lautstarken Heimpublikum behielten die Hausherren zunächst die nötige Nervenstärke. Kurz vor dem Ende gelang ausgerechnet dem Ex-Harder Ivan Horvat der Ausgleich. Nach einem Timeout und einer vergebenen Hard-Chance durch Lennio Sgonc blieb es beim 31:31-Unentschieden. Mit Blick auf die Tabelle bedeutet das Remis, dass Ferlach mit 13 Punkten weiterhin einen Zähler mehr als die Harder am Konto haben und sich keines der beiden Teams absetzen konnte.
ALPLA HC Hard: Tokic Ante (8), Babic Dejan (7), Fritsch Lukas (5), Runarsson Tumi (4), Sager Nico (3), Hild Matthias (2), Haunold Marc-Andre (1), Sgonc Lennio (1)
HSG XeNTiS Lipizzanerheimat: Omeragic Adi (7), Langmann Leonhard (6), Beciri Kristian (5), Golubovic Milan (5), Palmstingl Patrick Elias (4), Horvat Ivan (3), Wastl Philip (1)
