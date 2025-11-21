Vorarlberger Spitalsärzte lehnen Reformpläne ab

Oberflächliche Pläne

„Uns wurden zwei große Ziele der Spitalsreform vermittelt: einerseits das Bündeln der Personalressourcen und das Ermöglichen von höherer Spezialisierung, andererseits der möglichst effiziente Einsatz von finanziellen Ressourcen. In der Befragung zeigt sich, dass sich viele Betroffene nicht ausreichend in die Gestaltung der Zukunft involviert sehen. Zum Teil auch, weil die vorgelegten Pläne zu oberflächlich sind und zum Teil fehlerhaft und nicht plausibel erscheinen“, sagt Dr. Burkhard Walla, Präsident der Vorarlberger Ärztekammer.

Aus Sicht der Ärztekammer fehlen zudem ein ausgereiftes Ausbildungskonzept sowie ein rekrutierungsfähiges Gehaltssystem. Die Mitglieder der Ärztekammer analysieren derzeit die vorgelegten Reformpläne und werden dem Land Anfang Dezember eine Stellungnahme zukommen lassen.