Bregenz will Schwäche der Young Violets ausnützen

Testspieler an Bord

Vorbereiten konnten sich die Schwarz-Weißen gut auf die Partie. „Wir haben Belastungstage gesetzt, einiges im konditionellen Bereich gemacht und uns auch auf das Taktische konzentriert“, sagt Heraf, der in den vergangenen zwei Wochen auch vier Testspieler an Bord hatte. Vier Innenverteidiger, die ihm auch gut gefallen haben. „Aber alle können wir nicht nehmen, das wäre zu viel“, lacht der Wiener, der in den letzten Tagen auch Gespräche mit seinen aktuellen Spielern geführt hat – alle werden wohl nicht bleiben über den Winter. Heute ist der Kader fast komplett, nur Stefan Umjenovic fehlt verletzt.