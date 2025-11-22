Bregenz will Schwäche der Young Violets ausnützen

Lange waren die Young Violets als Aufsteiger in Liga zwei das Überraschungsteam, zuletzt mussten die jungen Hauptstädter aber viele Fehler lassen. Das wollen nun auch die Bregenzer ausnützen – und so vielleicht endlich den ersten Saisonsieg einfahren.
Nächster Anlauf für SW Bregenz, die Festspielstädter, noch ohne Sieg in dieser Saison, peilen bei den Young Violets den ersten Dreier an (20). Die Aufsteiger aus der Hauptstadt waren lange das Überraschungsteam der Liga, verloren aber die letzten vier Runden. „Eine unangenehme Mannschaft. Fast wie Amstetten, nur mit jungen Spielern“, meint Bregenz-Coach Andreas Heraf vor dem Duell mit dem Ligasiebten, „bei ihnen sieht man sehr gut, wie sich der Fußball weiterentwickelt. Viel Druck, viel Pressing, schnell nach vorne. Da müssen wir es schaffen, mitzuspielen und dagegenzuhalten.“
Testspieler an Bord
Vorbereiten konnten sich die Schwarz-Weißen gut auf die Partie. „Wir haben Belastungstage gesetzt, einiges im konditionellen Bereich gemacht und uns auch auf das Taktische konzentriert“, sagt Heraf, der in den vergangenen zwei Wochen auch vier Testspieler an Bord hatte. Vier Innenverteidiger, die ihm auch gut gefallen haben. „Aber alle können wir nicht nehmen, das wäre zu viel“, lacht der Wiener, der in den letzten Tagen auch Gespräche mit seinen aktuellen Spielern geführt hat – alle werden wohl nicht bleiben über den Winter. Heute ist der Kader fast komplett, nur Stefan Umjenovic fehlt verletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.