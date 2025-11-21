„Bildungschancen werden so aufs Spiel gesetzt“

Trotz steigenden Bedarfs setze man im Land nämlich nur auf punktuelle Angebote wie die Lerncafés der Caritas. Über diese werde aber nur ein kleiner Teil der Kinder erreicht. „Das Land nimmt sich hier komplett aus seiner Verantwortung.“ Als Reaktion darauf fordern die Sozialdemokraten in einem Landtagsantrag ein landesweites, leistbares Modell zur Nachhilfe sowie den Ausbau ganztägiger Schulformen.