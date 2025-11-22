Vorteilswelt
Union Berlin vs. HSV

Österreicherinnen drückten dem Spiel Stempel auf

Vorarlberg
22.11.2025 15:25
Eileen Campbell (r.) bereitete das 1:0 gegen den HSV vor.
Eileen Campbell (r.) bereitete das 1:0 gegen den HSV vor.

1:1-Unentschieden endete das Duell in der deutschen Frauen Bundesliga zwischen Union Berlin und dem Hamburger SV. Und da hatten vor allem die ÖFB-Kickerinnen einen großen Auftritt – mit einem Debüt, einem Assist, einem unglücklichen Handspiel und einem verwerteten Penalty in der Endphase.

Rot-weiß-rot war mittendrin beim Duell in der deutschen Frauen Bundesliga zwischen Union Berlin und dem Hamburger SV! ÖFB-Verteidigerin Marina Georgieva, erst Ende Oktober zu den Eisernen gestoßen, nachdem sie nach ihrem Abgang von Fiorentina im Sommer vereinslos war, feierte ihr Startelfdebüt. Union übernahm von Beginn an immer mehr die Kontrolle über das Spiel, kam in der 61. Minute zur Führung. Dank starker Beteiligung von Eileen Campbell – der Abschluss der Feldkircherin konnte von der HSV-Torfrau nicht geklärt werden, Sophie Weidauer schob problemlos zum 1:0 ein.

Schmeichelhafter Ausgleich
Die knappe Führung schienen die Unionerinnen über die Zeit zu bekommen. Ehe noch eine heimische Kickerin ihren Auftritt bekam. Campbell blockte in der Endphase einen Ball unglücklich im eigenen Strafraum mit dem Arm, dem HSV wurde ein Penalty zugesprochen. Und den verwertete ÖFB-Stürmerin Sophie Hillebrand zum umjubelten, aber schmeichelhaften Ausgleich für die Gäste in der Alten Försterei. Berlin liegt weiter vier Punkte vor dem HSV, der den Relegationsplatz belegt.

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Vorarlberg
