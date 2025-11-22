Österreicherinnen drückten dem Spiel Stempel auf

Rot-weiß-rot war mittendrin beim Duell in der deutschen Frauen Bundesliga zwischen Union Berlin und dem Hamburger SV! ÖFB-Verteidigerin Marina Georgieva, erst Ende Oktober zu den Eisernen gestoßen, nachdem sie nach ihrem Abgang von Fiorentina im Sommer vereinslos war, feierte ihr Startelfdebüt. Union übernahm von Beginn an immer mehr die Kontrolle über das Spiel, kam in der 61. Minute zur Führung. Dank starker Beteiligung von Eileen Campbell – der Abschluss der Feldkircherin konnte von der HSV-Torfrau nicht geklärt werden, Sophie Weidauer schob problemlos zum 1:0 ein.