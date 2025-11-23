Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ach, übrigens...

Und täglich grüßt das Trumpeltier

Vorarlberg
23.11.2025 08:55
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino (2. v. re.) haben Großes vor.
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino (2. v. re.) haben Großes vor.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

In der neuesten Ausgabe seiner Kolumne „Ach, übrigens“ widmet sich „Krone“-Autor Harald Petermichl immer wieder kehrenden Verhaltensmustern. Im Mittelpunkt dabei: US-Präsident Donald Trump und sein „Best Buddy“ FIFA-Präsident Gianni Infantino. Was das Duo Infernale jetzt ausheckt und welche Überraschung es bei der WM-Auslosung in Washington bringen könnte...

0 Kommentare

Dass ein hochbetagter und als cholerisch bekannter Erpel kürzlich beim Standesamt Entenhausen seinen Vornamen ändern lassen wollte, ist möglicherweise nur ein Gerücht. So wie die Geschichte des erzürnten Dickhäuters, der beim Deutschen Sprachrat den Antrag gestellt haben soll, man möge aus Diskriminierungsgründen die Redewendung „wie ein Elefant im Porzellanladen“ umgehend durch die Formulierung „wie Trump im Weißen Haus“ ersetzen. Verstehen könnte man allerdings beide, denn was der Chairman der „Task Force WM 2026“ vor ein paar Tagen im eiförmigen Büro der Ballsaalbaustelle wieder an Apartheiten abgesondert hat, und das auch noch im Beisein seines Freundes Infantino, lässt einen ernsthaft daran zweifeln, ob der POTUS mit Wurzeln an der Deutschen Weinstraße noch Herr seiner Sinne ist.

Daumen hoch – der Donald und der Gianni haben viel Spaß miteinander.
Daumen hoch – der Donald und der Gianni haben viel Spaß miteinander.(Bild: AP/Suzanne Plunkett)

Gianni in der Zwickmühle
Infantino stand mit einem Gesichtsausdruck irgendwo zwischen peinlich berührt, schmallippig und gequält neben Trump, als dieser seine bekannte Drohung wiederholte, Städten wie Seattle, Los Angeles oder Boston ihre Gastgeberrolle zu entziehen. Immerhin sei beispielsweise in Seattle mit Katie Wilson eine Demokratin zur Bürgermeisterin gewählt worden, was aus Trumps Sicht natürlich unverzeihlich ist; wäre ja noch schöner. Und so kam es zu einem denkwürdigen Dialog, in dem Trump auf seine Frage „Gianni, kann ich sagen, dass wir die Veranstaltung an einen Ort verlegen, an dem sie geschätzt wird und sicher ist?“ von Infantino die wahnsinnig aufschlussreiche Antwort „Das liegt natürlich in der Verantwortung der Regierung, und wir werden das natürlich besprechen“ erhielt.

Lesen Sie auch:
In Saalbach-Hinterglemm geht heute die Ski-WM zu Ende.
Ach, übrigens...
Alpinmathematik
16.02.2025
Ach, übrigens...
Paukenschläge und Knalleffekte
21.04.2024
Ach, übrigens...
Nur keine Panik!
16.11.2025

Ein alternativer Friedensnobelpreis 
Bei der FIFA müssen an diesem Tag sämtliche Alarmglocken geschrillt haben, beim Gedanken an bevorstehende millionenschwere Regressforderungen der in Ungnade gefallenen Austragungsorte und aufgrund der Tatsache, dass der Ticketverkauf für alle Arenen längst in vollem Gange ist, aber vermutlich gibt es keinen Grund zur Aufregung, weil Infantino, der alte Fuchs, noch ein Besänftigungs-As im Ärmel hat: Für den Tag der WM-Auslosung hat er nämlich die erstmalige Verleihung eines neuen FIFA-Friedenspreises unter dem Motto „Fußball vereint die Welt“ angekündigt, um „Menschen, die sich in besonderer Weise für Frieden und Völkerverständigung engagieren“ zu ehren. Quasi ein alternativer Friedensnobelpreis. Wer diese Auszeichnung am 5. Dezember im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington in Empfang nehmen darf, steht angeblich noch nicht fest, es darf aber schon spekuliert werden. Na ja, in zwölf Tagen wissen wir mehr.

Porträt von Harald Petermichl
Harald Petermichl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-10° / -0°
Symbol wolkig
Bludenz
-7° / 1°
Symbol wolkig
Dornbirn
-7° / 1°
Symbol wolkig
Feldkirch
-6° / 1°
Symbol wolkig

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
178.332 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
125.838 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
117.313 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Ach, übrigens...
Und täglich grüßt das Trumpeltier
Krone Plus Logo
Phänomen der Zeit
Gefährdet die Einsamkeit unsere Demokratie?
Kein Trainer-Effekt
Altach beendet gegen den WAC die Sieglos-Serie
Ärger nach Sponsordeal
Alarm! Jetzt ziehen einige Weltcuporte Reißleine
„Vögels Lexikon“
„Strabla“: Wenn man im Ländle unruhig ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf