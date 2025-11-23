Und täglich grüßt das Trumpeltier

Ein alternativer Friedensnobelpreis

Bei der FIFA müssen an diesem Tag sämtliche Alarmglocken geschrillt haben, beim Gedanken an bevorstehende millionenschwere Regressforderungen der in Ungnade gefallenen Austragungsorte und aufgrund der Tatsache, dass der Ticketverkauf für alle Arenen längst in vollem Gange ist, aber vermutlich gibt es keinen Grund zur Aufregung, weil Infantino, der alte Fuchs, noch ein Besänftigungs-As im Ärmel hat: Für den Tag der WM-Auslosung hat er nämlich die erstmalige Verleihung eines neuen FIFA-Friedenspreises unter dem Motto „Fußball vereint die Welt“ angekündigt, um „Menschen, die sich in besonderer Weise für Frieden und Völkerverständigung engagieren“ zu ehren. Quasi ein alternativer Friedensnobelpreis. Wer diese Auszeichnung am 5. Dezember im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington in Empfang nehmen darf, steht angeblich noch nicht fest, es darf aber schon spekuliert werden. Na ja, in zwölf Tagen wissen wir mehr.