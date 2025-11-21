Gleich zweimal Betrügern in die Falle gegangen

Opfer glaubt an sein Glück

Herr L. glaubt zunächst an sein Glück – bis er vorsichtshalber den AK Konsumentenschutz kontaktiert. Dort wird dann schnell klar, was Sache ist. „Als Opfer noch einmal betrogen zu werden, ist besonders bitter. Recovery Scams zeigen, wie skrupellos die Kriminellen sind. Die Täter wissen, dass Menschen nach einem Betrug besonders verletzlich sind, weil sie hoffen, ihren ersten Fehler wieder gutzumachen“, weiß Franz Valandro von der AK. So erspart sich Herr L. ein Schaden von fast 90.000 Euro.