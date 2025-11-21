Mann legte Finanzpolizei gefälschten Ausweis vor

Als die Kontrolleure gerade im Begriff sind, den Ausweis des Mannes in Augenschein zu nehmen, sucht dieser erst gar nicht nach Ausflüchten. Stattdessen gibt er sofort zu, dass es sich bei dem Personalausweis um eine Totalfälschung handelt. Bei der folgenden polizeilichen Einvernahme behauptet der Türke, dass er über Umwege durch verschiedene Länder nach Österreich gekommen sei. Den gefälschten Ausweis habe er in Bulgarien erhalten, so der Mittellose, der seinen Aussagen zufolge von Zuwendungen eines Freundes lebt.