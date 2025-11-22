SCR Altach gegen den Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE

Altach gewann zum Liga-Auftakt in Wolfsberg 2:0. Die Vorarlberger sind nach einer hervorragenden Ausbeute zu Beginn der Saison aktuell sieben Runden ohne Sieg. „Es geht jetzt stark darum, ob du das Momentum im Spiel auf deine Seite ziehen kannst“, sagte Trainer Fabio Ingolitsch. Er merkte im Rückblick auch an: „Der Hunger und die Gier haben ein wenig abgenommen. Da müssen wir um jeden Preis wieder hinkommen.“ Der Trainerwechsel beim Gegner bringe einen Nachteil und einen Vorteil. „Wir können uns weniger detailliert auf den Gegner vorbereiten. Aber wir können uns viel mehr auf uns fokussieren.“ Personell gibt es bei Altach Fragezeichen. Die Mannschaft wurde von einer Krankheitswelle erfasst. Benedikt Zech konnte diese Woche nicht trainieren, auch Vesel Demaku und Srdjan Hrstic meldeten sich ab. „Wir wissen nicht, wie der Spieltagskader ausschauen wird“, meinte Ingolitsch am Tag vor der Partie.