SCR Altach gegen den Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE

14. Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga: Der SCR Altach empfängt den Wolfsberger AC. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Ismail Atalan gibt im Schnabelholz seinen Einstand in Österreichs Fußball-Oberhaus. Der Nachfolger von Kurzzeitcoach Peter Pacult soll den Cupsieger wieder auf den Erfolgspfad führen, nachdem der WAC in den vier Ligaspielen unter dem Wiener nur vier Punkte anschrieb. Atalan erlebte positive erste Trainingswochen. „Ich habe eine Mannschaft gesehen, die intakt ist, die homogen ist; die in keinster Weise verunsichert ist, im Gegenteil“, berichtete der 45-jährige Deutsche.
An der Struktur der Elf will Atalan nicht groß etwas verändern. „Das war immer die Stärke der Mannschaft.“ Auf einzelnen Positionen gebe es vielleicht die eine oder andere Idee, meinte der ehemalige Kapfenberg-Trainer. Atalan kann auf den gesamten Kader zurückgreifen. Den Gegner stufte er als unangenehm ein. „Fakt ist, dass uns eine sehr heimstarke Mannschaft erwartet. Es wartet eine maximale Herausforderung.“
Altach gewann zum Liga-Auftakt in Wolfsberg 2:0. Die Vorarlberger sind nach einer hervorragenden Ausbeute zu Beginn der Saison aktuell sieben Runden ohne Sieg. „Es geht jetzt stark darum, ob du das Momentum im Spiel auf deine Seite ziehen kannst“, sagte Trainer Fabio Ingolitsch. Er merkte im Rückblick auch an: „Der Hunger und die Gier haben ein wenig abgenommen. Da müssen wir um jeden Preis wieder hinkommen.“ Der Trainerwechsel beim Gegner bringe einen Nachteil und einen Vorteil. „Wir können uns weniger detailliert auf den Gegner vorbereiten. Aber wir können uns viel mehr auf uns fokussieren.“ Personell gibt es bei Altach Fragezeichen. Die Mannschaft wurde von einer Krankheitswelle erfasst. Benedikt Zech konnte diese Woche nicht trainieren, auch Vesel Demaku und Srdjan Hrstic meldeten sich ab. „Wir wissen nicht, wie der Spieltagskader ausschauen wird“, meinte Ingolitsch am Tag vor der Partie.
Wir wünschen gute Unterhaltung und ein spannendes Match!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.