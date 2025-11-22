„Strabla“: Wenn man im Ländle unruhig ist

Auch das letzte Zucken vor dem Tod oder – im besseren Falle – vor dem Einschlafen wird mit einem Hauptwort umschrieben, das vom Strabla abstammt: dem Strabel („Er hot no an letschta Strabel gemacht, denn ischt er gstorba“). Verlängert und wiederholt sich dieser Abgesang auf das eigene Leben, so kommt auch die Mehrzahl des Strabels zum Einsatz, die sogenannten Sträbel (Zuckungen): „Luag, etz macht er no dia letschta Sträbel!“