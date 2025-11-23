Wie die Kammer-Gagen ohne Demut erhöht wurden

Die Fachgruppenobfrau der Immobilien, Ellen Moll, hat sich die Bezüge erhöht. Sie ist interessanterweise Finanzreferentin der Innsbrucker Volkspartei. Die „Krone“ kennt weitere Details.
Wie es in der Wirtschaftskammer zugeht, zeigt exemplarisch ein Budgetvoranschlag, der der „Krone“ unlängst zugespielt wurde. Dieser betrifft die Fachgruppe Immobilien, eine von über 80 derartigen Organisationseinheiten in der Kammer – neben den sieben Sparten, die auch sehr gute Verdienstmöglichkeiten bieten. Bei entsprechenden Connections, versteht sich. Doch dazu später mehr. Das Besondere an den Fachgruppen ist: Sie sind Körperschaften öffentlichen Rechts und daher nicht nur mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet, sondern auch mit eigenem Budget. Als gesetzliche Interessenvertretung bündeln sie die fachlichen und wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder auf lokaler oder regionaler Ebene, heißt es offiziell.
