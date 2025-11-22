Landesrätin knüpft noch am Vorarlberger Sorgenetz

Aufgrund der Kürzungen im Sozialbereich war die zuständige Landesrätin Martina Rüscher in den vergangenen Monaten immer wieder heftig kritisiert worden. Dabei hatten die Vertreter der Oppositionsparteien immer wieder ein fehlendes Konzept bemängelt. Genau dieses will Rüscher noch bis Weihnachten vorlegen. Bis dahin seien dann alle notwendigen Schritte, wie beispielsweise das Einarbeiten von Rückmeldungen der Träger und Fachgruppen und die Abstimmung mit den Gemeinden erfolgt. „Ziel ist es, Vorarlbergs soziales Sorgenetz nachhaltig zu sichern“, erklärte Rüscher in einem Pressegespräch am Freitag.