Stille Musik

McCartney und über tausend andere Künstler (u. a. Kate Bush und Annie Lennox) protestieren auf diese Weise gegen Tech-Unternehmen, die sich hinkünftig zum Training ihrer KI-Modelle ganz legal an der Musik der Urheber bedienen dürfen, ohne dafür einen Cent zu bezahlen. In der Bild-KI gibt es bereits mehrere Präzedenzfälle, wo sich der Adobe-Konzern vor Gericht verantworten musste, weil er schamlos das Material von Millionen von Adobe-Cloud-Usern für KI-Zwecke verwendet hatte, ohne die Urheber zu vergüten, geschweige überhaupt um Erlaubnis zu fragen.