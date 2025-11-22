Auffahrunfall forderte sechs Verletzte

Wie so oft am Freitagnachmittag hatte sich auf der A14 zwischen Hohenems und Altach in Fahrtrichtung Tirol ein Stau gebildet. Ein Pkw-Lenker, der gemeinsam mit seiner Ehefrau und den drei minderjährigen Kindern unterwegs war, sah sich ob des Stauendes gezwungen, seine Geschwindigkeit auf Schritttempo zu drosseln. Fatalerweise bemerkte ein nachfolgender Autofahrer dieses Manöver zu spät – ein Auffahrunfall war nicht mehr zu verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das vordere Fahrzeug auf den Pannenstreifen geschleudert, der auffahrende Wagen wiederum kam auf der Überholspur zum Stillstand.