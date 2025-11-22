Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stauende übersehen

Auffahrunfall forderte sechs Verletzte

Chronik
22.11.2025 10:35
Ein Notarztteam versorgte die Verletzten.
Ein Notarztteam versorgte die Verletzten.(Bild: P. Huber)

Am späten Freitagnachmittag hat sich auf der Rheintalautobahn zwischen Hohenems und Altach ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autolenker war zu spät auf einen Stau aufmerksam geworden.

0 Kommentare

Wie so oft am Freitagnachmittag hatte sich auf der A14 zwischen Hohenems und Altach in Fahrtrichtung Tirol ein Stau gebildet. Ein Pkw-Lenker, der gemeinsam mit seiner Ehefrau und den drei minderjährigen Kindern unterwegs war, sah sich ob des Stauendes gezwungen, seine Geschwindigkeit auf Schritttempo zu drosseln. Fatalerweise bemerkte ein nachfolgender Autofahrer dieses Manöver zu spät – ein Auffahrunfall war nicht mehr zu verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das vordere Fahrzeug auf den Pannenstreifen geschleudert, der auffahrende Wagen wiederum kam auf der Überholspur zum Stillstand.

Sechs Personen ins Spital gebracht
Alle sechs am Unfall beteiligten Personen zogen sich Verletzungen zu – glücklicherweise aber keine schweren. Sie wurden noch an der Unfallstelle von Rettungskräften sowie einem Notarzt-Team erstversorgt und anschließend auf die Krankenhäuser Feldkirch und Dornbirn verteilt. Alkohol war keiner im Spiel, ein diesbezüglicher Test verlief bei beiden Lenkern negativ.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash erheblich demoliert und mussten abgeschleppt werden. Die A14 war im Unfallbereich von 16.50 bis 17.38 Uhr komplett gesperrt – was einen weiteren massiven Stau zur Folge hatte.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-6° / -3°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-2° / -0°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
-2° / 0°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-2° / 0°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
171.752 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
107.909 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
104.557 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
679 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Chronik
Stauende übersehen
Auffahrunfall forderte sechs Verletzte
31:31 im Spitzenspiel
Horvats Rückkehr endete mit einer Punkteteilung
Nächste Reform
Landesrätin knüpft noch am Vorarlberger Sorgenetz
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
„Burewestnik“: Ein Vogel, der aus der Hölle kommt
Bundesliga im Ticker
SCR Altach gegen den Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf