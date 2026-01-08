Wintersport: Tirol prüft Helmpflicht für Kinder

Man kann es als Absurdität des Föderalismus sehen. Nur sieben Bundesländer haben eine Helmpflicht für Minderjährige bis 15 beim Skifahren und Snowboarden. Beim Rodeln gilt wieder etwas anderes. Das Parade-Wintersportland Tirol war bisher anders: Doch jetzt tut sich was.
Viele wissen es gar nicht. In sieben Bundesländern – außer in Tirol und Vorarlberg – gilt für Kinder und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr eine Helmpflicht beim Skifahren und Snowboarden. Vier dieser Bundesländer (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Wien) schreiben den Helm für Kinder auch beim Rodeln vor, wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) ergänzt. Vielerorts gibt es auch Sonderregelungen. Südtirol ist in dieser Wintersaison noch einen Schritt weiter gegangen und hat bei den genannten Sportarten eine Helmpflicht für alle Wintersportler erlassen.
Kurioser Grund für das Fehlen einer Vorgabe
Nun könnte auch Tirol zumindest für Kinder so eine gesetzliche Vorgabe treffen. Das bestätigt der für Sport zuständige LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ) auf Anfrage der „Krone“. „Auf Landesebene prüfen wir derzeit, wie eine gesetzliche Helmpflicht im Wintersport in Tirol bestmöglich umgesetzt werden könnte“, erläutert Wohlgemuth.
Ein entsprechender Antrag zur Einführung einer Helmpflicht werde noch heuer im zuständigen Ausschuss des Tiroler Landtages behandelt. Der Sportreferent spricht sich für eine österreichweit einheitliche Regelung aus. Dies scheiterte in der Vergangenheit kurioserweise offenbar daran, dass Tirol kein passendes Sportgesetz hatte, wo die Helmpflicht verankert werden konnte.
Eine österreichweit einheitliche und verbindliche Helmpflicht für Kinder und Jugendliche ist aus meiner Sicht zu begrüßen.
Philip Wohlgemuth, LHStv. Tirol
Bild: Johanna Birbaumer
Mediziner und andere Fachleute eindeutig dafür
Jetzt soll es jedoch klappen. Wie die „Krone“ berichtete, plädieren viele Fachleute für eine einheitliche Regelung in Österreich. „Das ist längst überfällig“, sagt Armin Kaltenegger vom KFV. Auch Mediziner, wie der Innsbrucker Klinik-Direktor und Unfallchirurg Rohit Arora, machen unermüdlich auf den Nutzen eines gut sitzenden Helms beim Wintersport aufmerksam.
Auf Skipisten ist der Helm dank Appellen bereits weit verbreitet. Wo es noch deutlichen Aufholbedarf gibt, ist das Rodeln. Immer noch werden die Risiken bei dieser Sportart unterschätzt. Gleichzeitig steigt die Frequenz auf dem in Tiroler besonders gut ausgebauten Netz an Rodelbahnen.
