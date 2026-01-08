Wintersport: Tirol prüft Helmpflicht für Kinder

Viele wissen es gar nicht. In sieben Bundesländern – außer in Tirol und Vorarlberg – gilt für Kinder und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr eine Helmpflicht beim Skifahren und Snowboarden. Vier dieser Bundesländer (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Wien) schreiben den Helm für Kinder auch beim Rodeln vor, wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) ergänzt. Vielerorts gibt es auch Sonderregelungen. Südtirol ist in dieser Wintersaison noch einen Schritt weiter gegangen und hat bei den genannten Sportarten eine Helmpflicht für alle Wintersportler erlassen.