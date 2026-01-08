Linienbus blieb mit der Front in Garage stecken

Ein Postbus ist kein Schlitten, doch bei Schnee und Eis auf der Fehrbahn kann er ebenfalls ins Rutschen kommen. So passiert in Ebensee: Das Linienfahrzeug schlitterte gegen eine Garagenwand und blieb mit der Front in der Mauer stecken. Der Lenker und zwei Schüler (13) wurden verletzt.
Der Chauffeur (55, aus dem Bezirk Gmunden) lenkte am Donnerstag gegen 7.05 Uhr einen Linienbus entlang der L1296 und beabsichtigte im Bereich Plankau, Gemeinde Ebensee, links Richtung Bahnhof Steinkogel abzubiegen. Aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse kam das Fahrzeug im leichten Gefälle ins Rutschen und der Lenker verlor die Kontrolle.
Zwei Schulkinder wurden verletzt
Der Bus krachte gegen eine Garagenmauer und blieb mit der Front in dieser stecken. Zwei dreizehnjährige Schulkinder sowie der Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht.
