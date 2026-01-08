Linienbus blieb mit der Front in Garage stecken

Ein Postbus ist kein Schlitten, doch bei Schnee und Eis auf der Fehrbahn kann er ebenfalls ins Rutschen kommen. So passiert in Ebensee: Das Linienfahrzeug schlitterte gegen eine Garagenwand und blieb mit der Front in der Mauer stecken. Der Lenker und zwei Schüler (13) wurden verletzt.