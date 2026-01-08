Putin lässt für Basketball-Agenten Forscher frei

Vinatier war 2024 festgenommen und verurteilt worden, weil er gegen die Auflagen für sogenannte ausländische Agenten verstoßen habe. 2025 kam eine Anklage wegen angeblicher Spionage dazu. Die Menschenrechtsorganisation Memorial stufte den Franzosen als politischen Gefangenen ein und sprach von einer Geiselhaft, um ihn gegen im Westen verhaftete russische Agenten austauschen zu können.