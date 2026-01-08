Crans-Montana: Brandopfer haben enormen Leidensweg

Chefärztin geht von monatelangem Klinikaufenthalt aus

Die Chefärztin des Brandverletzten-Zentrums des Kinderspitals in Zürich, Kathrin Neuhaus, geht von monatelangen, äußerst intensiven Behandlungen aus. „Von solchen Patienten wissen wir, dass sie sehr, sehr viele Operationen brauchen“, räumte sie jüngst im Schweizer TV-Sender SRF ein. „Wir rechnen mit Aufenthalten im Spital von drei bis fünf Monaten.“ Die Klinik behandelt fünf Brandopfer aus Crans-Montana. Vier davon seien aktuell in einem kritischen Zustand, teilte die Klinik der Deutschen Presse-Agentur mit.