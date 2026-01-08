„Ein einfacher Unfall“: Absurd schräge Odyssee

Wir befinden uns im Iran: Gerade noch hatte Vahid (Vahid Mabasseri) dem Fremden angeboten, sich seinen havarierten Wagen anzusehen, als ihn ein Geräusch irritiert, das ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt. Da ist dieses schnarrende Quietschen, das von der Beinprothese des hinkenden Fahrzeuglenkers ausgeht, der nun neben Vahid in der Garage steht – und das den Automechaniker an die Schritte seines unvergessenen Peinigers im staatlichen Gefängnis, der ihn mit roher Gewalt zu brechen suchte, erinnert. Gesehen hatte er diesen nie wegen der ihm aufgezwungenen Augenbinde. Vahid schaudert, ist sich sicher. Das heißt, fast.