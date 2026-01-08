Vorteilswelt
„Krone"-Kino-Kritik

„Ein einfacher Unfall": Absurd schräge Odyssee

08.01.2026
„Ein einfacher Unfall": ab sofort im Kino.
„Ein einfacher Unfall“: ab sofort im Kino.(Bild: Jafar Panahi/Polyfilm)

Ein überfahrener Hund und eine Autopanne werden zur Zündschnur eines Albtraums. In einer Werkstatt trifft Eghbal (Ebrahim Azizi) auf Vahid (Vahid Mobasseri), einen ehemaligen politischen Gefangenen. Das Quietschen einer Prothese lässt ihn glauben, seinem Folterer gegenüberzustehen – und treibt ihn zu einer folgenschweren Entführung. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „Ein einfacher Unfall“ von Regisseur Jafar Pananhi. 

Wir befinden uns im Iran: Gerade noch hatte Vahid (Vahid Mabasseri) dem Fremden angeboten, sich seinen havarierten Wagen anzusehen, als ihn ein Geräusch irritiert, das ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt. Da ist dieses schnarrende Quietschen, das von der Beinprothese des hinkenden Fahrzeuglenkers ausgeht, der nun neben Vahid in der Garage steht – und das den Automechaniker an die Schritte seines unvergessenen Peinigers im staatlichen Gefängnis, der ihn mit roher Gewalt zu brechen suchte, erinnert. Gesehen hatte er diesen nie wegen der ihm aufgezwungenen Augenbinde. Vahid schaudert, ist sich sicher. Das heißt, fast.

Ein Mann sieht rot. Alles in ihm schreit nach Vergeltung. Er überwältigt den vermeintlichen Folterknecht, will ihn in der Wüste lebendig begraben. Wie der iranische Regisseur Jafar Panahi, selbst wiederholt unter Anklage gestellt und weggesperrt, diese thematisch schwere Kost zum irrwitzigen Roadmovie werden lässt, indem er den Entführer weitere Folteropfer als Unterstützung auf seinem Rachetrip im Van mitnehmen lässt, ist grotesk und mit viel Ironie, aber auch Situationskomik unterfüttert. Schon deswegen, weil die nicht gerade homogene Schicksalsgemeinschaft, zu der auch die hochschwangere Frau des Entführten zählt, über das weitere Vorgehen uneinig ist.

Eine absurd schräge Odyssee, die die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Vergeltung aufwirft – und zugleich unverhohlen-mutige Kritik an den Verhörmethoden des totalitären Regimes ist.

Christina Krisch
Christina Krisch
