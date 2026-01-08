Vorteilswelt
Nach Brandkatastrophe

Zum Champagner nur noch LED statt Spritzkerzen

Oberösterreich
08.01.2026 18:00
Im Linzer Szene-Lokal Le Jardin gibt es beim Kauf von Champagnerflaschen ab sofort keine ...
Im Linzer Szene-Lokal Le Jardin gibt es beim Kauf von Champagnerflaschen ab sofort keine Spritzkerzen mehr.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Ein Linzer Barbetreiber (42) rüstet ab sofort als Folge des Crans-Montana-Infernos bei der Beleuchtung für Champagnerflaschen auf nachhaltige Technik um, die keine Brände verursachen kann. Der Szene-Gastronom erklärt, was sich dadurch nun ändert.

Die Tragödie in der Silvesternacht, als durch Spritzkerzen auf Sektflaschen eine Bar in Crans-Montana (Schweiz) in Brand gesetzt wurde, dabei 40 Menschen ums Leben und mehr als 100 schwer verletzt worden waren, zeigt nun auch Auswirkungen auf heimische Lokalitäten.

Peter Schörgendorfer, Geschäftsführer des Lokals Le Jardin in der Linzerie, ist der Erste, der nun keine Spritzkerzen mehr in seinem Lokal zulässt. „Auf unsere Champagnerflaschen werden ab sofort LED-Stifte montiert, die in drei verschiedenen Versionen leuchten“, bestätigt der 42-Jährige – ein Schritt, der vielleicht sogar ohne den Fall Crans-Montana heuer umgesetzt worden wäre.

Brennen im Wasserkübel weiter
„Spritzkerzen sind nicht zu unterschätzen. Unsere Mitarbeiter haben sie zwar während des Serviervorgangs nicht aus der Hand gegeben, und an unserer Decke sind schwer entflammbare Materialien. Aber man kann Spritzkerzen nicht einfach ausblasen, sie brennen im Wasserkübel weiter.“ Die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern liegt dem Le-Jardin-Boss am Herzen.

Der Linzer Barbetreiber Peter Schörgendorfer (42) mit den neuen LED-Leuchtstäben.
Der Linzer Barbetreiber Peter Schörgendorfer (42) mit den neuen LED-Leuchtstäben.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

15-mal pro Abend kommen Sekt-Leuchten zum Einsatz
Schörgendorfer hat deshalb nun sechs LED-Stifte zum Preis von je 20 Euro angeschafft. „Im Endeffekt kostet mich das sogar weniger, als die Spritzkerzen.“ Die Stifte sind natürlich wiederverwendbar. Pro Abend kommen diese durchschnittlich 15-mal zum Einsatz.

Was er allerdings mit den 300 verbliebenen Spritzkerzen macht, ist unklar: „Dafür fehlt mir noch eine Idee.“

„Krone“-Kommentar
Das Mittel heiligt den Zweck

Wenn man als zahlender Gast in ein Lokal kommt und einen unbeschwerten Abend verbringen möchte, will man sich keinesfalls Gedanken über etwaige Sicherheitsfragen machen müssen. Was der Linzer Szene-Gastronom nun umsetzt, kann nur im Interesse aller liegen. 

(Bild: Krone KREATIV/Alexander Schwarzl, Markus Wenzel)

Natürlich ist ein blinkender LED-Stab nicht so spektakulär wie eine Spritzkerze. Aber für all jene, die es fürs Seelenwohl unbedingt benötigen, mit optischen Mitteln das gesamte Lokal auf sich und ihre kostspielige Champagner-Bestellung aufmerksam zu machen, sollte auch der nachhaltige Lichtkörper Genüge tun. In dem Fall heiligt das Mittel den Zweck.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Oberösterreich

krone.tv

Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Ein Demonstrant steht in Abdanan auf dem bei den Protesten verstreuten Reis.
Wut im ganzen Land
Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Nach Brandkatastrophe
Zum Champagner nur noch LED statt Spritzkerzen
Im Linzer Hafen
„Eduard“ bricht das dicke Eis auf der Donau
1+1 Ticket gratis
Das Finale von MEHR LEBEN HNDBL3BEAT live erleben!
Zeugen halfen Opfer
Unglaubliche Brutalität am Bahnhof gegen Senior
Salzkammergut
Peter Brugger: Pianist und Visionär in China
Folgen Sie uns auf