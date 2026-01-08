Zum Champagner nur noch LED statt Spritzkerzen

Brennen im Wasserkübel weiter

„Spritzkerzen sind nicht zu unterschätzen. Unsere Mitarbeiter haben sie zwar während des Serviervorgangs nicht aus der Hand gegeben, und an unserer Decke sind schwer entflammbare Materialien. Aber man kann Spritzkerzen nicht einfach ausblasen, sie brennen im Wasserkübel weiter.“ Die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern liegt dem Le-Jardin-Boss am Herzen.