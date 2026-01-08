Kind (6) unter Opfern
D: Dreiköpfige Familie nach Gasexplosion tot
Beim Einsturz eines Wohnhauses nach einer Gasexplosion im baden-württembergischen Albstadt sind Donnerstagfrüh drei Menschen getötet worden. Bei den Toten dürfte es sich um eine zuvor als vermisst gemeldete junge Familie handeln. Auch ein sechsjähriges Kind ist laut Polizei unter den Opfern.
Feuerwehr und Polizei rückten um 5 Uhr morgens mit einem Großaufgebot von 200 Einsatzkräften zu den Trümmern des Wohnhauses im Stadtteil Tailfingen an. Das Gebäude in der Josefstraße stürzte durch die heftige Denotation vollständig ein, indem zuvor eine dreiköpfige Familie gewohnt hatte.
Familie tot aus Trümmern geborgen
Die Bewohner im Alter von 22, 30 und sechs Jahren galten zunächst als vermisst. Die Familie wurde anschließend tot aus den Trümmern geborgen, wie die deutsche Polizei zu Mittag mitteilte.
Die Detonation dürfte enorme Ausmaße gehabt haben. Anrainer berichteten gegenüber lokalen Medien von heftigen Erschütterungen. Nachbarhäuser wackelten, Gegenstände fielen aus Regalen, Glasscheiben aus Haustüren gingen zu Bruch. Die Erschütterung fühlte sich für Betroffene „wie eine Bombenexplosion“ an, andere dachten an ein Erdbeben.
Ursache für Explosion unklar
Die deutsche Polizei stellte zudem schwere Schäden an umliegenden Häusern fest. Nachbarn wurden evakuiert und von Einsatzkräften betreut, verletzt wurde jedoch niemand. Was die schwere Explosion ausgelöst habe, sei laut Polizei derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.
Laut dem „Schwarzwälder Bote“ wurde die Gaszufuhr in der gesamten Straße unterbrochen. Bürgermeister Roland Tralmer versuchte, die Lage zu beruhigen. Demnach bestehe „keine Gefahr weiterer Explosionen“. Im Laufe des Tages soll die Gasversorgung der umliegenden Häuser wiederhergestellt werden.
