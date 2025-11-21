Rückkehr zu Austria Wien? Das sagt Alex Grünwald

„Immer mein Herzensverein“

So soll laut „Krone“-Infos auch Ex-Verein Austria Wien an ihn denken – als Assistent von Neo-Sportchef Michi Wagner. Grünwald dazu bedeckt: „Die Austria ist mein Herzensverein, ich habe hier mein halbes Leben verbracht, war auch durch die Kooperation mit Stripfing stets im Austausch mit den Verantwortlichen und habe dadurch nach wie vor eine gute Verbindung zum Klub.“