Staus und Strafen:

Kärntner stürmen bekanntes Italo-Outlet-Center

Kärnten
07.01.2026 06:00
Einkaufswütige stürmten am Wochenende Designer Outlet in Italien
Einkaufswütige stürmten am Wochenende Designer Outlet in Italien(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Abverkauf in Italien sorgt zum Ende der Weihnachtsfeiertage für grenzüberschreitenden Ansturm und Staus!

0 Kommentare

Unfassbare 30.000 Einkaufswütige strömten am Wochenende in die Provinz Venedig, genauer gesagt in die 7000 Einwohner Gemeinde Noventa di Piave. Der Grund ist einfach, wenngleich für viele nur schwer nachzuvollziehen: Die Schnäppchenjäger, unter ihnen auch hunderte Kärntner, wollten sich den ersten Tag des Winterabverkaufs im beliebten Designer-Outlet-Dorf nicht entgehen lassen. Locken dieser Tage viele der mehr als 170 Boutiquen doch mit Rabatten von bis zu 50 Prozent.

Die Mautstellen der Autobahn A4 sowie die Umfahrungs- und Verbindungsstraßen waren bereits Samstagvormittag verstopft, und zwar so, dass die Polizei im Großaufgebot ausrücken musste, um den Verkehr einigermaßen in geordneten Bahnen fließen zu lassen.

Dass der für gut 3000 Fahrzeuge ausgelegte Parkplatz aus allen Nähten platzte, wahr vorhersehbar – weswegen in einem nahe gelegenen Industriegebiet geparkt werden durfte. Besucher wurden per eigens eingerichtetem Shuttledienst chauffiert. Doch auch diese Zusatzfläche reichte für die Masse nicht aus – und so kam es zu mehr als 100 Strafen für Parksünder, die ihre Wagen auf Gehsteigen, vor Wohnhäusern oder auch Hotels abgestellt hatten.

Lange Schlangen vor Geschäften
War man im Outlet-Geschäfte-Dorf angekommen, hieß es wieder warten. „Ich bin vor einem Shop 30 Minuten in der Schlange gestanden, bis ich drinnen war. Aber es hat sich am Ende ausgezahlt“, so ein Klagenfurter, der jedes Jahr anreist, um sich die besten Stücke zu sichern. Auch wenn bis zum Ende des Winterabverkaufs am 28. Februar regelmäßig für Nachschub gesorgt wird.

Der jährliche Shopping-Wahn beschäftigt auch die Regionalpolitik: So denkt man seit Längerem darüber nach, extra Bahnverbindungen zu bauen, um die Verkehrssituation um das Outlet-Center zu entschärfen.

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
