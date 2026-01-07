Kärntner stürmen bekanntes Italo-Outlet-Center

Lange Schlangen vor Geschäften

War man im Outlet-Geschäfte-Dorf angekommen, hieß es wieder warten. „Ich bin vor einem Shop 30 Minuten in der Schlange gestanden, bis ich drinnen war. Aber es hat sich am Ende ausgezahlt“, so ein Klagenfurter, der jedes Jahr anreist, um sich die besten Stücke zu sichern. Auch wenn bis zum Ende des Winterabverkaufs am 28. Februar regelmäßig für Nachschub gesorgt wird.