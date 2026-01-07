Für Stammgäste: Lokal kochte 120 Liter Ritschert

Neues Jahr, neue Aktion

Im neuen Jahr startete der Familienbetrieb bereits seine nächste kulinarische Aktion. „Im Jänner bieten wir jeden Donnerstag und Freitag – von 11 bis 15 Uhr – ,Stempler- und Rentnermenüs’ mit Suppe, Hauptspeise und Salat um 9,90 Euro an. Aber nicht nur Stempler und Rentner kommen in den Genuss, die Preise gelten für alle Gäste“, freut sich Rudi mit seinen Söhnen Marco und Tobias bereits auf ein geselliges Jahr 2026.