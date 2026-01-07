Vorteilswelt
Für Stammgäste: Lokal kochte 120 Liter Ritschert

Kärnten
07.01.2026 11:00
Rudolf Tomaschitz-Türk mit seinen Söhnen Tobias und Marco vor den gefüllten Ritschert-Kesseln. ...
Rudolf Tomaschitz-Türk mit seinen Söhnen Tobias und Marco vor den gefüllten Ritschert-Kesseln. 230 Portionen gab es!(Bild: Alexander Schwab)

Der Landgasthof Zenkl in Wildenstein lud zum Jahresausklang zum Ritschert-Essen ein. Im Jänner gibt es dort dann auch eigene „Stempler- und Rentnermenüs“. 

Seit mittlerweile bald 20 Jahren lädt das beliebte Landgasthaus Zenkl in Wildenstein seine Stammgäste und Freunde des Hauses immer am 31. Dezember zum geselligen Ritschert-Schmaus ein. „Die ersten Hungrigen kommen schon um zehn Uhr. Solange der Vorrat reicht, kann bei uns gegessen werden – und hungrig hat uns ohnehin noch nie ein Gast verlassen“, schmunzelt Hausherr Rudolf Tomaschitz-Türk.

Der mit seiner Familie und seinem engagierten Team heuer dafür sorgte, dass insgesamt 230 Portionen Ritschert ausgegeben werden konnten. Dafür wurden 120 Liter des traditionellen Kärntner Gerichtes vorgekocht. Das ließen sich natürlich auch Galliziens Bürgermeister Hannes Mak, die Bauexperten Luki Würfler und Markus Kral sowie „City-Dachdecker“ Manfred Kurnig und viele mehr nicht entgehen.

Neues Jahr, neue Aktion
Im neuen Jahr startete der Familienbetrieb bereits seine nächste kulinarische Aktion. „Im Jänner bieten wir jeden Donnerstag und Freitag – von 11 bis 15 Uhr – ,Stempler- und Rentnermenüs’ mit Suppe, Hauptspeise und Salat um 9,90 Euro an. Aber nicht nur Stempler und Rentner kommen in den Genuss, die Preise gelten für alle Gäste“, freut sich Rudi mit seinen Söhnen Marco und Tobias bereits auf ein geselliges Jahr 2026.

Alex Schwab
