Pechvogel erlebte schon Konkurse und Abstiege

„Finanziell hat es mich wenigstens nicht so hart getroffen wie andere. Aber wir haben ja Familienväter, für die war es nicht einfach. Und unseren Legionären haben wir untereinander geholfen. Manche konnten ja die Mieten nicht mehr bezahlen“, erzählt Freissegger, der aber betont: „Unter diesen Umständen haben wir nicht schlecht performt.“ Rang 13 war’s am Ende – nun werden alle bisherigen Stripfing-Resultate annulliert.