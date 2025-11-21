Steuerzahler blecht für Benkos Flughafen-Schulden

Es gibt Gleiche und Gleichere

Das beweist einmal mehr, dass es Gleiche und Gleichere gibt. Die einen, die nach dem Motto „Was kostet die Welt?“ in Saus und Braus leben, und die anderen, die tagtäglich hart arbeiten, damit sie zumindest halbwegs über die Runden kommen. Letztere zahlen brav Steuern und halten sich ebenso brav an die Gesetze. Als Dank dafür dürfen sie dann die Suppe auslöffeln, die uns jene, die es sich „richten können“, eingebrockt haben.